Côte d'Ivoire : Invité au Mali, Guillaume Soro refuse et tacle Ouattara

Les autorités religieuses et traditionnelles de Ségou ont adressé une invitation à Guillaume Soro à se rendre au Mali dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance. Cependant, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a refusé d'effectuer le déplacement pour Bamako.

Côte d'Ivoire : Pourquoi Guillaume Soro refuse de se rendre au Mali

Dans un communiqué portant la signature de son directeur de communication, Guillaume Soro annonce que les autorités traditionnelles et religieuses de la ville de Ségou ont envoyé une invitation à l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara en qualité d'invité spécial pour la célébration du 62e anniversaire de la République du Mali.

Tout en s'honorant de l'invitation "émise par les sages dont la responsabilité et la notoriété sont indiscutables" et "qui traduit l'amitié et la fraternité africaine, même s'il accepte "cette marque de considération et d'affection", Guillaume Soro a affirmé ne pas pouvoir "honorer personnellement cette invitation".

L'ex-chef rebelle, nouvellement reconduit à la tête du mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires), ne pourra pas se rendre à Bamako pour "des contraintes indépendantes" de sa volonté. Le leader des soroistes entend "rester dans le respect de la tradition africaine". Pour ce faire, l'ancien allié d'Alassane Ouattara a décidé de se faire représenter par une délégation de haut niveau.

Par ailleurs, Guillaume Soro a profité pour envoyer une pique aux actuelles autorités de la Côte d'Ivoire. En effet, l'homme qui a dirigé de main de maitre la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) de 1995 à 1998 a "regretté que son pays ne l'ait pas invité à participer à la fête de l'indépendance du 7 août 2022".

Il faut dire que l'invitation des autorités religieuses et traditionnelles de Ségou tombe au moment où la Côte d'Ivoire et le Mali sont engagés dans une crise relative à la détention de 46 militaires ivoiriens à Bamako. Cette atsmosphère tendue a-t-elle pesé dans la prise de décision de Guillaume Soro ?