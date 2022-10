Côte d'Ivoire- Transport: Quelles solutions pour une mobilité efficace ?

Pour apporter une touche de modernité dans le secteur du transport qui a besoin d'évolution, une conférence nationale sur le transport aura lieu en Côte d'Ivoire le 17 Novembre 2022 à l'auditorium de la CRRAE-UEMOA. L'information a été donnée le mercredi 05 octobre 2022 par le commissaire Général de cet événement, au cours d'une conférence de presse à Abidjan-Cocody.

Bientôt une conférence nationale sur le transport en Côte d'Ivoire

La finalité de ces assises est de promouvoir les reformes menées dans le transport, rapprocher les populations du secteur du transport, vulgariser et d'étayer les mesures prises par l'Etat pour une mobilité performante et sensibiliser les populations sur l'importance de l'investissement dans le transport. "Cette conférence permettra de lever le voile sur le secteur du transport", a déclaré Yacouba Koné, Directeur Général de SAUTOC et Commissaire Général de l'activité.

Plus de 1000 participants sont attendus à cette première édition de la Conférence Nationale du Transport qui se tiendra autour du thème : "Quelles solutions pour une mobilité efficace en Côte d'Ivoire". Créée dans le but de faire une évaluation du secteur du transport, promouvoir les innovations effectuées et proposer des techniques pour y faciliter l'investissement, la Conférence nationale du transport (CONAT) est une tribune de discussion autour de la thématique de la mobilité nationale et de l'innovation dans le secteur du transport.

La CONAT est une initiative de l'entreprise ivoirienne SAUTOC, spécialisée dans l'importation, la commercialisation, la gestion et la location de véhicule à usage commercial (transport de personnes et de biens) et personnel. Son activité est principalement basée sur la vente à crédit. Elle permet à toute personne capable et désireuse d'acheter un véhicule personnel ou d'investir dans le transport, d'obtenir un véhicule à crédit et de rembourser sur une période déterminée avec des conditions de paiement beaucoup plus souples.

Infos : Nicaise B.