Sénégal : Youssou Ndour en admiration devant Sadio Mané

Sadio Mané a brillé lors de la cérémonie de remise du trophée du Ballon d'Or le lundi 17 octobre 2022. L'international sénégalais s'est hissé au deuxième rang derrière le lauréat Karim Benzema. De quoi rendre fier son compatriote le chanteur Youssou Ndour.

Youssou Ndour encense Sadio Mané

L'Afrique était valeureusement représentée à la cérémonie de remise du trophée du Ballon d'Or 2022 en France. Ce lundi 17 octobre 2022, Karim Benzema a été désigné Ballon d'Or 2022. Le joueur du Real de Madrid est ainsi récompensé pour ses performances après avoir regardé de loin le prestigieux trophée pendant longtemps.

Au terme du classement, Sadio Mané a terminé à la deuxième place derrière Karim Benzema. Le sociétaire du Bayern de Munich a reçu le prix Socrates. L'attaquant des Lions de la Terenga aurait pu devenir le second africain a remporté le Ballon d'Or après le sacre historique de Georges Weah en 1995.

Même si le transfuge de Liverpool n'a pu rafler le trophée, il a réussi à séduire son compatriote Youss Ndour. En effet, la star de la musique n'a pas hésité à dévoiler sa fierté devant la montée en puissance de l'attaquant sénégalais.

"Oh, Sadio, quelle fierté ! Tu viens de montrer encore une fois que SEUL LE TRAVAIL PAIE. No pain no gain. Le Monde, l'Afrique, le Sénégal, Bambali, nous te disons : CHAPEAU. Tu es le BALLON D'OR DES COEURS que nous célébrons en chœur. MERCI", a déclaré l'Enfant de la Médina.

Ce n'est pas la première fois que le roi du Mbalakh tombe en admiration devant le Ballon d'Or africain. "Sadio Mané est un homme exceptionnel. Il sait qui il est et d’où il vient. Je l’estime pour son sérieux et sa concentration. En le regardant « Machalla », on ne peut que tirer un chapeau à Bambaly, en particulier à ses parents pour l’éducation qu’ils ont pu lui donner. Je le félicite et l’encourage à persévérer dans ce sens", s'était-il exprimé en juillet 2022 à l'occasion des CAF Award