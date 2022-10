Côte d'Ivoire: Installé à Tiassalé, cet homme est devenu l'ami des artistes

Dans la belle commune de Tiassalé, à seulement 124 kilomètres d’Abidjan, il est comme le ‘’maire’’ de la ville. Son nom prononcé est comme une boussole pour t’orienter à travers cette ville de la région de l’Agnéby-Tiassa. Il est l’ami de presque toutes les couches de la société et dans n’importe quel domaine d’activité.

Cheveux (Mécène culturel à Tiassalé) : Son amitié avec Lago Paulin

C’est un altruiste à souhait. Lorsque tu es en sa compagnie, tu ne t’ennuies pas, telement il a le sens de l’humour. Son maquis situé dans un des quartiers de Tiassalé, est un endroit de retrouvailles pour sa bande d’amis. Cet homme à la fois opérateur économique, est aussi un grand mécène culturel qu’on appelle affectueusement à Tiassalé, ‘’Cheveux’’.

En effet, ce surnom lui a été donné par ses amis en 1998. ‘’J’avais beaucoup de cheveux et mes amis à l’époque m’ont demandé pourquoi je ne les enlevais pas. Ils ont commencé à m’appeler comme cela et c’est resté jusqu’aujourd’hui’’, explique-t-il. Et un an plus tard, son chemin croise celui d’un offcier de police nouvellement affecté à l’installation du commissariat de Tiassalé. Ce dernier du nom de Réné Toh Niadé alias Kokobliko, le met dans le bain de la musique. Il fait la connaissance du mentor du groupe Bolo Super, Kané Sondé, et ‘’Cheveux’’ est piqué par le virus de la musique.

Par ailleurs, le mécène culturel décide de se rendre à Abidjan et de faire jouer un jour (c'était entre 2002 et 2003), le chanteur Zouglou Bagnon dans un grand maquis plein air de l’époque à Tiassalé. Le choix de Bagnon est justifié par le fait qu’il avait déjà de bons rapports avec l’artiste. Malheureusement, compte tenu d’un programme chargé du Zouglouman, il se voit proposé Lago Paulin par DJ Dakoury avec qui il était à la Rue Princesse. ‘’Séance tenante, il le joint au téléphone et Lago Paulin arrive rapidement. Il y a eu une parfaite symbiose entre nous deux et il a accepté de venir à Tiassalé. Je lui ai remis la moitié du cachet et je suis rentré’’, se souvient-il.

Cependant, ‘’Cheveux’’ ne savait pas que c’était une longue amitié qui allait être scellée entre lui et celui qu’on appelle dans le milieu du Zouglou ‘’le gardien du temple’’. ‘’Le jour J, Lago Paulin est arrivé avec ses danseurs. J’avais tout organisé pour lui faire passer un bon séjour. Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est qu’il a accepté de ceder sa chambre à ses danseurs et de rester avec moi. Cette marque de considération m’a beaucoup impressionné. Mieux, à cause de la pluie, le public n’est pas venu nombreux, Lago Paulin a refusé de prendre le reste du cachet. Depuis ce jour, nous sommes restés de meilleurs amis jusqu’aujourd’hui’’, souligne-t-il.

Mieux, au décès du père du mécène culturel le 15 août 2005, Lago Paulin fait la surprise d’arriver dans son village N’Dénou dans la sous-préfecture de Taabo pour les obsèques. Le chanteur avait aussi une belle surprise pour ‘’Cheveux’’. ‘’Il a fait une chanson pour me rendre hommage. Il est venu avec les artistes Zouglou comme Ela Mêlêkê et bien d’autres. J’ai eu encore les larmes aux yeux pour cette grande marque de sollicitude à mon endroit’’, se souvient-il. Aujourd’hui, Lago Paulin est comme un ‘’frère’’ pour lui. Ce dernier connaît toute la famille voire les enfants du mécène culturel.