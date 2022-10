CEDEAO : La création d'un marché continental au centre d'échanges

La CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) envisage la création d'un marché continental unique pour les biens et les services, a fait savoir Kolawole Sofola, le directeur par intérim du Commerce. C'était le 13 octobre 2022 au cours de la 2e réunion virtuelle des institutions et agences spécialisées de l'organisation sous-régionale sur la Zone de libre-échange continentale (AfCFTA).

CEDEAO : Les institutions spécialisées en concertation

Le 13 octobre 2022, sous la houlette du département des affaires économiques et de l'agriculture, les institutions et agences spécialisées de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la Zone de libre-échange continentale ont échangé lors d'une réunion virtuelle. À cette occasion, Kolawole Sofola, le directeur par intérim du Commerce, a fait comprendre que la création d'un marché continental unique pour les biens et les services, avec la libre circulation des entreprises, des personnes et des investissements, contribuerait dans une large mesure à approfondir l'intégration et à transformer les 55 économies africaines uniques en un marché unique plus cohérent et plus vaste, indique une note.

Il faut rappeler que la rencontre avait pour objectif d'informer les institutions et les agences spécialisées de la CEDEAO sur les négociations en cours et des niveaux de réalisation ainsi que la mise en oeuvre de l'accord ZLECAF. La réunion a également été l'occasion d'examiner le projet de stratégie de mise en œuvre régionale de l'AfCFTA et le rôle des institutions communautaires de la CEDEAO.

Toutefois, il a noté que des États membres n'ont pas encore ratifié l'accord de la ZLECAf. La Commission a réaffirmé son soutien à ces pays afin qu'ils ratifient et déposent leurs instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine.

La réunion a enregistré la participation des représentants du Parlement de la CEDEAO, du Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), de l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), de l'Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ECRA), de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest (WAMI), de l'Agence monétaire africaine (AMAO), Centre de coordination des ressources en eau (WRCC), Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation (RAAF), Autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO (ERERA), Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEREEC), Centre de développement du genre de la CEDEAO (EGDC) et le Centre Régional de Surveillance et de Lutte contre les Maladies de la CEDEAO (RCSDC).