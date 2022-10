Côte d'Ivoire - Tour “ Le Paysan ”: Un siège futuriste dédié à l'Agriculture

La tour “ Le Paysan ”, un building futuriste qui va servir de siège à la Chambre Nationale d'Agriculture de Côte d'Ivoire, s'annonce comme l’un des plus hauts et beaux gratte-ciel, qui va bientôt illuminer le ciel abidjanais.

Cérémonie de pose de la première pierre de la future tour dénommée “ Le Paysan ”

Les travaux de construction de l'édifice par l’entreprise marocaine Jet Contractors, ont été lancés le lundi 24 octobre à Abidjan, plus précisément au Plateau, le quartier des affaires considéré comme la smart city ivoirienne.

C'était en présence du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et du Développement, Kobenan Adjoumani Kouassi, et un parterre de personnalités dont l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire ainsi que des dirigeants d’organisme et de programme agricole.

L’édifice, une double tour de 20 étages, sera bâti sur une superficie de 2 hectares sur l’ancien site de la Chambre Nationale d'Agriculture de Côte d'Ivoire.

Coût de l'opération 22 milliards de Fcfa et sera réalisée en Partenariat Public Privé avec le Groupe Marocain de construction Jet Contractors, selon un schéma Build Operate and Transfer (BOT).

Lors de cette cérémonie, Monsieur Sindou BAMBA, Président du Comité de pilotage et de la Restructuration des Chambres d'Agriculture a présenté ce projet immobilier ambitieux et innovant, qui permettra de répondre à plusieurs contraintes. Il s'agira de construire une double tour de 20 étages, sur le terrain actuel du siège de la Chambre Nationale d'Agriculture, situé en plein zone Sud du Plateau, la partie la plus prisée du quartier d'affaires d'Abidjan.

Ainsi, un bail à construction d'une durée de 25 ans a été signé entre les partenaires. L'opérateur marocain sera en charge de la construction, de la commercialisation du projet et de son financement, avec le soutien d'investisseurs régionaux. La Chambre Nationale d'Agriculture pour sa part, met à disposition le terrain et veille au respect du cahier des charges de construction, en contrepartie de l'occupation d'une partie des espaces bureaux.

Le projet est salué par les paysans à l'instar des Mme Dié Marceline, présidente de la Société coopérative Bénédiction de Côte d’Ivoire.

“Ce qu'on vient de voir nous encourage à travailler davantage. Si un enfant n’a pas père et qu’il finisse de se promener, où ira-t-il dormir, se reposer? La maison du paysan représente notre père. Si on travaille, si on a besoin de conseil, d’encadrement ou même quand on a besoin d’argent ou d’intrant pour travailler, si on a besoin de camions pour aller chercher nos marchandises en brousse, c’est ici qu’on viendra désormais trouver une solution. Cette maison que nous venons de poser la première pierre est notre père”, s’est-elle réjouie.

“Notre joie est grande aujourd’hui. Nous sommes dans les marchés, en brousse dans les champs, s’il n’y a personne derrière nous on est rien. Nous remercions la Chambre Nationale d'Agriculture et nos partenaires marocains pour ce travail”, Dame Rosalie, propriétaire de plusieurs marchés Gouro.

Pour Mme Kalou épouse Djê Bi, Pca de l’Interprofession Oignon de Côte d’Ivoire, avoir une maison est signe de stabilité pour se construire un avenir meilleur.

“Avoir une maison, c’est la stabilité. Les paysans ont désormais une maison. Ils pourront maintenant réaliser leurs projets. C’est difficile d’avoir des prêts si on ne sait pas où te trouver. Avoir une maison c’est securité, c’est la sûreté. Nous remercions les président de la République pour pour l’immeuble “Le Paysan” qu’il donne à la Chambre Nationale d'Agriculture”.

A travers ce projet, la Chambre Nationale d'Agriculture s'assure d'ici deux ans la jouissance d'espaces bureaux de qualité pour ses équipes. A plus long terme, elle sécurise un patrimoine immobilier de premier ordre ainsi que des revenus durables.