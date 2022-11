Coupe du monde Qatar 2022: Le Maroc prêt à relever le défi

Depuis lundi 14 novembre 2022, les Lions de l’Atlas du Maroc sont à Doha au Qatar pour peaufiner les derniers réglages avant le démarrage de la 22 e édition de la Coupe du monde Qatar. Mardi 15 novembre à l’issue de leur deuxième séance d’entraînement au Stade Al Duhail SC, Abderrazak Hamdallah et Bilal El Khannouss, deux éléments du bastion offensif du Maroc se sont prononcés sur l’état des préparatifs.

Maroc: Les Lions de l'Atlas sont déjà au Qatar

C’est la dernière ligne droite pour le Maroc et pour toutes les autres sélections participantes à cette 22 e édition de la Coupe du monde. En guise de dernier réglage avant de rentrer en lice le 23 novembre contre la Croatie, les Lions de l’Atlas vont disputer ce jeudi 17 novembre aux Émirats Arabes Unis leur dernier match amical face à la Géorgie. Mais en attendant ce dernier test, la sélection marocaine poursuit ses séances d’entraînements au Stade Al Duhail SC.

Mardi 15 novembre au terme de leur deuxième séance d’entraînement au Qatar, deux des 26 joueurs convoqués par Walid Regragui pour cette compétition planétaire, se sont confiés au micro de la chaîne Youtube de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Ces deux joueurs qui vont disputer leur première Coupe du monde, ont tous exprimé leur joie de porter les couleurs du Maroc.

Hamdallah et Bilal El Khannouss se réjouissent

Abderrazak Hamdallah, attaquant de pointe qui marque son grand retour en sélection, exprime sa joie de retrouver la tanière: « Ce sera une grande participation. Tout le monde connaît la valeur de la Coupe du Monde. Nous sommes entièrement prêts à défendre nos couleurs nationales. L’ambiance est au beau fixe. Nous allons nous entraider pour réaliser une performance honorable. Même si le groupe est coriace », a-t-il déclaré.

Plus jeune joueur de l’effectif marocain pour cette Coupe du monde, la pépite Bilal El Khannouss qui dispose également de la nationalité belge, espère briller dans cette compétition. « C’est une immense fierté surtout à mon âge. J’ai 18 ans. C’est une très belle expérience à vivre surtout avec des gars comme ça et j’espère qu’on va faire une très grande compétition. Je suis très fier d’être marocain. Mes grands-parents viennent du Maroc, j’aime toujours aller au Maroc pendant les vacances voir la famille et franchement c’est une grande fierté de porter ce maillot et les couleurs de ce pays», a déclaré le joueur du KRC Genk.