Coupe du monde 2022: Pourquoi le Maroc rêve de Brahim Diaz

Pour sa 6e participation en phase finale de Coupe du monde après 1970, 1986, 1994, 1998 et 2018, le Maroc devrait jouer sans l’un de ses talents Amine Harit. Blessé au genou dimanche avec son club, l’Olympique de Marseille, le milieu offensif de 25 ans a déclaré forfait. Il pourrait être remplacé par Brahim Diaz, selon les informations de Marca.

Le Maroc lorgne Brahim Diaz après la blessure d'Amine Harit

Sélectionné par Walid Regragui pour la Coupe du monde Qatar 2022, Amine Harit ne sera pas du rendez-vous qatari. Suite à sa blessure dimanche à l’occasion de la 15 e journée de Ligue 1 dans le cadre du match entre l’AS Monaco et Marseille, le milieu offensif de 25 ans a été obligé de déclarer forfait pour ce qui allait être la deuxième Coupe du monde de sa carrière.

Pour le remplacer, Walid Regragui songerait à Brahim Diaz. Selon le journal espagnol Marca, le technicien marocain de 47 ans aurait déjà contacté le joueur du Milan AC qui possède la double nationalité espagnole et marocaine.

Brahim Diaz partagé entre l'Espagne et le Maroc

Selon les mêmes sources, l’ancien madrilène aurait fait de la sélection espagnole sa priorité mais n’a jamais été convoqué par Luis Enrique. Néanmoins il n’a jamais fermé la porte au Lions de l’Atlas du Maroc et son envie forte de jouer une Coupe du monde de football, pourrait le pousser à rejoindre les champions d’Afrique 1976.

S’il rejoint la sélection marocaine, Brahim Diaz apportera son aisance technique et sa vision de jeu hors-pair à l’équipe dirigée par Walid Regragui. Cette saison, il a déjà disputé 17 matchs et inscrit 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Brahim Diaz rejoindra-t-il le Maroc ? On en saura davantage dans les prochains jours. Le Maroc loge dans le groupe F en compagnie de la Belgique, du Canada et de la Croatie.