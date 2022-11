Côte d'Ivoire: Du nouveau dans l'affaire du projet du Métro d’Abidjan

Dans le cadre du processus d’indemnisation des impactés du métro d’Abidjan, plusieurs nouveaux impactés de Port-Bouët ont reçu leurs chèques à la trésorerie principale de cette commune, sise à Vridi-Cité, le mardi 22 novembre 2022. Le ministre des Transports, Amadou Koné, avait demandé à ses services de payer les indemnisations avant le 30 novembre prochain, date de libération des bâtis. Il a donné cette instruction, le vendredi 28 octobre 2022 à la mairie de Port-Bouët, au cours d’une rencontre d’échanges avec les impactés.

Cette opération de paiement est réalisée par la Cellule d’Exécution du Plan d’Action et de Réinstallation (CE-PAR). Il s’agit d’une première vague de 36 impactés dont des locataires et des propriétaires qui font partie des nouveaux impactés du tracé de la ligne 1 du métro d’Abidjan. Ils habitent les bâtiments 27, 28 et 29, situés en face du 43ème Bima, et les bâtiments 19 et 20. Si certains ont préféré partir avant la date indiquée, d’autres par contre occupent encore leurs logements, tout en sachant qu’ils doivent les libérer avant le 30 novembre.

Ange L. K., locataire, s’estime heureuse d’arriver à ce stade du processus. « Nous avons été bien reçus. J’ai reçu mon chèque et je suis très heureuse. Je voudrais dire merci au ministre des Transports qui a respecté sa parole sur notre départ du 30 novembre », a-t-elle déclaré. Quant à Mlle Mélanie, propriétaire, elle remercie le gouvernement d’avoir respecté ses engagements. « Nous attendons le métro », a-t-elle confié, brandissant fièrement son chèque. De son côté, M. Abou, propriétaire, a noté une satisfaction dans l’ensemble du processus, après la réception de son chèque.

« Le combat a été certes long, mais nous sommes au bout de notre peine », a-t-il indiqué. Par ailleurs, sur le processus de libération des emprises, l’opération se poursuit avec la démolition des bâtisses du côté d’Adjamé Nouvelle Gare, et sur bien d’autres sites par endroit. Pour rappel, ce sont plus de 7 000 impactés sur un total de 13 448 qui ont été indemnisés. Et près de 95% de l’emprise ont été libérés sur l’ensemble du tracé de 37,4 km du Nord au Sud.

