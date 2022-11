Accueil de Blé Goudé: Le régime réduit à 10 le nombre des personnalités

Charles Blé Goudé, ancien bras droit de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, va atterrir à l’aéroport international d’Abidjan, ce samedi matin après 10 ans passés hors du pays, notamment à la Cour pénale internationale (CPI).

Pas d’accueil triomphal pour le retour de Charles Blé Goudé à l'aéroport d’Abidjan

Charles Blé Goudé "a souhaité un retour sobre", a indiqué plus tôt dans la matinée du jeudi, le président de son comité d'accueil, Boga Sako, lors d'une conférence de presse. "Le comité d'accueil invite les amis, les parents, les militants, les admirateurs ou les sympathisants à respecter scrupuleusement les consignes sécuritaires et la volonté de M. Blé Goudé afin de faciliter ce retour qui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation et de la cohésion nationale. Ca ne sert à rien d'aller à l'aéroport!", a-t-il poursuivi.

Charles Blé Goudé est attendu à l'aéroport d'Abidjan par un vol commercial qui doit atterrir samedi matin à 11H25 (GMT et locales). "Il ne passera pas par un pavillon ministériel ou présidentiel. Il vient par le hall ordinaire de l'aéroport", a précisé M. Boga Sako. En lieu et place des 150 personnalités annoncées au sein de l’aéroport d’Abidjan, seulement une dizaine de personnalités doivent l'y accueillir. Parmi lesquelles, l'ancienne Première dame Simone Gbagbo.

Selon Dr Boga Sako, les autorités ivoiriennes ont finalement décidé de ranger les 150 personnes un peu plus loin après la sortie de l'aéroport pour “un petit bain de foule” avant de regagner Yopougon, une commune populaire d'Abidjan pour "une fête, pas un meeting", a insisté M. Boga Sako qui ne veut pas faire de cet évènement une question "politique". Aux côtés de Laurent Gbagbo, il avait été définitivement acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale de La Haye de crimes présumés pendant la crise post-électorale de 2010-2011.