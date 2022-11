Côte d'Ivoire: Pourquoi Gbagbo va regretter l’écartement de Blé Goudé (Opinion)

L'ex Président de la Galaxie Patriotique et désormais Président du Congrès panafricain pour la Justice et l’Égalité des Peuples (COJEP), Charles Blé GOUDÉ vient de faire son retour au bercail après une dizaine d’années de procès à la Cour Pénal Internationale (CPI) à La Haye. Il est rentré en rupture de ban avec ses anciens camarades de lutte politique suite à son refus d’adhérer à la nouvelle organisation politique (PPA-CI) créée par son mentor et codétenu Laurent GBAGBO, rentré par ailleurs en Côte d’Ivoire depuis plus d'un an sans lui.

Le PPA-CI s'est tiré une balle dans le pied en rentrant en rupture de ban avec Charles Blé Goudé

Ce nouveau parti est né de la dissidence entre Laurent GBAGBO et le Président du Front Populaire Ivoirien (FPI), AFFI N'Guessan. Blé GOUDÉ est donc frappé du sceau de l’aphorisme: «Si tu n'es pas avec nous alors tu es contre nous ». Il est considéré désormais comme adversaire politique par ses anciens camarades notamment DAMANA Adia Pickass, KONÉ Katinan Justin, Stéphane KIPRÉ ; en somme par les nouveaux dirigeants du PPA-CI. En effet, l'ex codétenu du Président Laurent GBAGBO a décidé de s’affranchir et s'affirmer politiquement en convertissant son mouvement en parti politique (COJEP).

Tribun hors pair, spécialiste de la mobilisation et harangueur de foule, Blé GOUDÉ fut l’épine dorsale du maintien au pouvoir du régime de Laurent GBAGBO depuis l’éclatement de la crise politico-militaire de septembre 2002 jusqu’à la crise postélectorale de 2010. Il incarnait la caisse de résonnance et servait de bras séculier au régime de la refondation. Le PPA-CI sorti des entrailles du FPI, et après s’être vidé de son intelligentsia et de ses hommes stratèges, c’est le tour de celui qui incarnait la force de la jeunesse de prendre ses distances avec son mentor qui périclite de jour en jour. L’estime de Blé GOUDÉ auprès de la jeunesse du FPI et de celle des nucléons PPA-CI et MGC de Simone Ehivet est au beau fixe.

Cette jeunesse vient de lui signifier cette marque de sympathie et d’estime par un accueil chaleureux en répondant à son appel à la place CP1 de Yopougon la plus grande commune d’Abidjan. Une commune avec laquelle il eut une histoire politique et qui l’a soutenu dans son « combat ». Les conséquences de l’écartement et l'éloignement de Blé GOUDÉ de son mentor Laurent GBAGBO et des velléités de sa reconquête du pouvoir d’État seront regrettables et assimilables à un suicide collectif des jeunes loups aux dents longues qui gravitent autour du Président du PPA-CI. Ils se sont tirés une balle dans le pied en se mettant à dos une des pièces maitresses qui fut le salut de la durabilité du régime précédent au pouvoir, et qui sera sans doute une énième obstacle à éviter ou à combattre dans les batailles futures.

Par Idriss DAGNOGO