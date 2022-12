Côte d'Ivoire: Après le retour de Blé Goudé, ce que la FIDHOP demande à Ouattara

La FIDHOP salue le bon déroulement du retour en Côte d’Ivoire, de l’ex ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, après plus d’une décennie d’absence.

La FIDHOP fait le bilan du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire

Quatre mois après l’obtention de son passeport, nous apprenions que la date du retour de M. Charles BLE GOUDE en Côte d’Ivoire, telle que convenue avec les autorités ivoiriennes, était fixée. Acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé est rentré dans son pays le 26 novembre. Il a été accueilli par des personnalités politiques telles que l’ex-Première dame, Simone Gbagbo.

Aussi a-t-il plu au Président du COJEP de désigner Dr BOGA Sako Gervais, Président de la Fondation Ivoirienne pour l’observation et la surveillance des Droits de l’homme et de la vie politique (FIDHOP), pour présider le Comité de son accueil.

La mission de ce Comité étant d’associer tous les Ivoiriens à cet événement, quels que soient leurs bords politiques et religieux ; en veillant à la sobriété, pour ne pas heurter la mémoire des victimes de la crise postélectorale de 2010-2011 ; et en exigeant de tous la discipline et le respect strict des consignes.

Ainsi, Dr BOGA a été à la manœuvre de l’arrivée en Côte d’Ivoire de l’ex-Ministre du Président GBAGBO, à l’aéroport FHB, le samedi 26 novembre à 12h20, où dix personnalités l’ont accueilli.

Aussitôt, le cortège d’une vingtaine de voitures (sans compter celles de la centaine de journalistes) s’est mis en route pour le rassemblement de la place CP1 à Yopougon, qui a mobilisé environ dix mille personnes, de l’entrée dans la commune jusqu’au CP1. Et ce, malgré une pluie battante.

Enfin, le soir du samedi 3 novembre 2022, à 21h30, en remettant symboliquement M. Charles BLE GOUDE aux siens, dans son village Kpogrobré, à une dizaine de minutes de la ville de Guiberoua, le Président de la FIDHOP a ainsi achevé sa mission.

Aucun incident n’aura été enregistré, ni à l’aéroport, ni à la place CP1, ni à Guiberoua.

La FIDHOP salue donc le retour en Côte d’Ivoire de M. BLE GOUDE et se réjouit de l’implication de son Président qui a facilité la réussite de l’événement.

La FIDHOP retient que le succès de ce retour résulte essentiellement du Dialogue et du lobbying républicains, qui reste la voie privilégiée de préservation de la paix.

La FIDHOP fonde son espoir en ce que le retour au pays de l’ex leader de la galaxie patriotique boostera définitivement la réconciliation en Côte d’Ivoire.

La FIDHOP félicite enfin M. Charles BLÉ GOUDÉ et surtout le Président de la République pour ce moment de joie et de paix ; en encourage Le Président OUATTARA à oser le retour de tous les autres Ivoiriens, ainsi que la libération et l’amnistie de tous les actes liés aux élections de 2010-2011 et de 2020.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci