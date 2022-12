Côte d'Ivoire : Ouattara proroge la période de révision de la liste électorale

Sous proposition de la CEI (Commission électorale indépendante) et sur présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a procédé à la prorogation de la période de révision de la liste électorale.

Côte d'Ivoire : Ouattara prend un décret pour la prorogation de la révision de la liste électorale

Alassane Ouattara a pris un décret pour la prorogation de la période de révision de la liste électorale. "La collecte des informations dans les centres d’enrôlement et la collecte des informations en ligne, en vue de la révision de la liste électorale 2022, sont prorogées jusqu’au 20 décembre 2022, sous l’autorité et la responsabilité de la Commission électorale indépendante", indique le décret.

Par ailleurs, "les modalités de la révision de la liste électorale, telles que fixées par le décret n° 2022-854 du 9 novembre 2022 susvisé, demeurent inchangées".

Selon ledit décret, "le président de la Commission électorale indépendante, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité assurent, chacun en ce qui le concerne.

On note que l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.