Décès de 2 étudiants sur le campus de Cocody : Diawara annonce une autopsie

Le campus de Cocody a été récemment frappé par deux drames. Un étudiant a été retrouvé mort dans la piscine. Quelques jours plus tard, il a été découvert un autre étudiant mort par pendaison. Le ministre Adama Diawara, en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, annonce une autopsie pour faire toute la lumière sur ces deux affaires.

Drame sur le campus de Cocody : Adama Diawara affligé

Invité sur le plateau de RTI 1 le mardi 17 janvier 2023, Adama Diawara a affiché sa détermination d’élucider ces deux drames qui ont frappé il y a peu l’Université de Cocody. En effet, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait savoir qu’une autopsie sera réalisée pour determiner les circonstances de la mort des deux étudiants.

“C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris les deux nouvelles dans la mesure où, non seulement je suis le ministre de tutelle, mais les deux étudiants sont mes étudiants au sens strict du terme. Le premier est à l’UFR mathématique informatique et le second est à l’UFR des sciences de la structure de la matière, deux UFR où moi-même j’enseigne”, a dit le ministre ivoirien.

Pour rappel, le samedi 14 janvier 2023, les résidants du campus de Cocody ont découvert avec stupeur le corps d’un homme à moitié nu pendu à une fenêtre. Il s’agissait du nommé Diabagaté Ibrahim, étudiant en master 1 de sciences physiques de l'UFR physique-chimie.

Bien avant ce drame, précisément le mardi 10 janvier 2023, Gnobrongi Gnaly Ange Jaurès, étudiant en Licence 1 de Mathématiques-Informatique a été retrouvé sans vie dans la piscine de l’Université de Cocody.