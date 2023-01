Sikensi : Après l'étudiant retrouvé pendu, un élève de 3e se tranche la gorge

C'est la tristesse et la désolation au collège Kraffa Adagra de Sikensi. En effet, rapporte l'AIP (Agence ivoirienne de presse), un élève en classe de 3e s'est donné la mort de manière atroce. Le nommé Kadjo N'guessan Hippolyte s'est tranché la gorge au domicile de ses parents dans le village de Badasso le dimanche 22 janvier 2023.

Sikensi : Un élève de 3e se suicide au domicile de ses parents

La triste nouvelle a été annoncée par l'Agence ivoirienne de presse. Le jeune Kadjo N'guessan Hippolyte ne retrouvera plus ses amis du collège Kraffa Adagra de Sikensi. Et pour cause, cet élève en classe de 3e s'est tranché la gorge au domicile de ses parents, sis dans le village de Badasso.

Des informations recueillies par l'AIP font savoir que l'élève s'est donné la mort le dimanche 22 janvier 2023 aux environs de 7 heures. Des ressortissants de Badasso privilégient la piste d'un suicide d'origine mystique. On apprend, par ailleurs, que le père de Kadjo N'guessan Hippolyte ainsi que trois autres membres de sa famille ont été interpellés par les agents du commissariat de police de Sikensi pour nécessité d'enquête.

Le suicide de Kadjo N'guessan Hippolyte a eu lieu une semaine après un drame survenu au campus de l'Université de Cocody. Diabagaté Ibrahim, un étudiant en master 1 de sciences physiques à l'UFR de physique-chimie a été retrouvé pendu le samedi 14 janvier 2023. Un autre étudiant avait également été retrouvé mort dans la piscine du campus.

Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a annoncé une autopsie pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ces deux étudiants.