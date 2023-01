Somalie: Les shebabs attaquent le bureau du maire de Mogadiscio, six morts

Au moins six civils sont morts dimanche en Somalie dans une attaque des islamistes radicaux shebabs, lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser à la capitale Mogadiscio.

Six assaillants tués dans une attaque à Mogadiscio en Somalie

Un kamikaze a déclenché une énorme explosion qui a endommagé des bâtiments près du complexe de bureaux, suivie par une fusillade, a déclaré un porte-parole de la police somalienne, Sadik Dubishe, au terme de l'attaque de quatre heures.

Dans la fusillade qui a suivi, tous les six assaillants ont également été tués et la police annonce que la situation est revenue à la normale.

"Tous les six assaillants ont été tués. Cinq pendant la fusillade avec les forces de sécurité, et un s'est fait exploser", a narré M. Dubishe à la presse. "Six civils ont également été tués pendant l'attaque, et la situation est revenue à la normale", a-t-il poursuivi.

Tout le personnel du bureau du maire a été secouru, selon la police. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste radical des shebab, affilié à l'organisation jihadiste Al-Qaïda, au terme d'une semaine marquée par plusieurs attaques meurtrières des insurgés en Somalie.

C’est la dernière attaque d’une longue série qui se sont produites depuis le début de l’année.

Plusieurs attaques se sont produites cette semaine. Vendredi, sept soldats ont été tués dans une attaque contre un camp militaire par les islamistes, à Galcad, ville du centre du pays récemment reprise par les forces progouvernementales. Le commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) a précisé samedi dans un communiqué que cette attaque avait été menée par une centaine de shebab, et avait coûté la vie à "une trentaine" d'entre eux.

Mardi, les islamistes radicaux avaient déjà lancé une autre attaque contre un camp militaire, à Hawadley, à environ 60 km au nord de Mogadiscio, faisant 11 morts parmi les soldats. La veille, l'armée somalienne avait annoncé avoir repris, sans aucun combat, Harardhere, ville portuaire située à environ 500 km au nord de Mogadiscio et contrôlée depuis 2010 par les shebab. Le gouvernement avait assuré que la reprise de cette ville "stratégique" constituait une "victoire historique".