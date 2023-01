Libération des soldats ivoiriens : Mambé rend hommage au président Ouattara 

Pour marquer d’une pierre blanche la libération des 49 soldats ivoiriens qui étaient récemment détenus au Mali et leur retour sur le sol de la mère-patrie, le Ministre-Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a initié une rencontre ‘’œcuménique’’ réunissant toutes les confessions religieuses à l’effet de prier et de rendre grâce à Dieu pour l’issue heureuse qu’a connue cette crise malheureuse entre deux pays frères depuis des millénaires.

Libération des 49 soldats Ivoiriens détenus au Mali: Beugré Mambé initie une prière oecuménique pour louer Dieu

« Vous n’entrerez pas au Paradis, tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vais-je pas vous montrer une chose qui, si vous la pratiquez, vous vous aimerez ? Propagez le salam (la paix) entre vous » (hadith rapporté par Mouslim)

Au-delà de cet acte de grande piété et de dévotion adressé au Souverain Maître de l’univers, il s’est agi de rendre hommage au Président Alassane Ouattara qui a œuvré à ce que la volonté de Dieu se manifeste et que la paix demeure entre les nations ivoiriennes et maliennes. Connaissant la foi et la sincérité de Robert Beugré Mambé, les représentants des différentes religions officiellement reconnues en Côte d’Ivoire (christianisme, islam et autres) ont, favorablement, répondu à son appel. Ils étaient près de 3000 âmes pieuses venues unir leurs cœurs et leurs prières pour célébrer la grandeur de Dieu et lui confier la Côte d’Ivoire et son Chef.

« Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.

Comme dans toutes les Églises des saints »

(1 Corinthiens 14:33).

« Nous sommes heureux et reconnaissant au créateur Dieu Tout Puissant. Nous sommes ici tous réunis, musulmans, en leurs multiples composantes, chrétiens de toutes dénominations, religions autochtones, pour reconnaître la miséricorde du Seigneur et sa souveraineté pour nous avoir fait sortir sans encombre de cette situation inattendue. Les tentations furent grandes de briser les liens séculaires et indissolubles qui fondent nos relations millénaires avec ce beau et grand pays qu´est le Mali », a confié Robert Beugré Mambé.

L’initiative du Ministre-Gouverneur du District d’Abidjan était d’autant plus louable et inédite qu’il a été la seule personnalité du pays à y avoir pensé.

« Éternel, tu nous donnes la paix ;

Car tout ce que nous faisons,

C'est toi qui l'accomplis pour nous »

(Ésaïe 26:12).

Pour Beugré Mambé l’on se devait de rendre gloire à Dieu pour ce qu’il a permis une résolution pacifique de la situation qui impactait négativement les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Bien plus, Mambé a su avec justesse et reconnaître l’immense travail accompli par le Président Alassane Ouattara qui, à aucun moment ne s’est laissé entraîner par le scepticisme.

Il était donc opportun de saluer la sagesse du Chef, la magnanimité de ce digne héritier de Félix Houphouët Boigny. Le capitaine du navire Ivoire a su donner de l’espoir aux Ivoiriens. Même au plus fort de cette crise malencontreuse, il a travaillé à la paix avec cette altruisme qui le caractérise si bien et à dose homéopathique.

« Le fort n’est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte,

mais le fort est celui qui reste maître de lui-même

dans ses moments de colère »

(Hadith rapporté par Boukhari)

Et la victoire finale, marquée par la libération puis le retour au bercail de ses enfants, a montré à la Côte d’Ivoire et au Monde que Ouattara a été élu de Dieu pour diriger le digne peuple ivoirien. Ce n’est pas le fait du hasard.

En fin observateur et homme ayant une clairvoyance trempée dans les sciences traditionnelles et modernes, Robert Beugré Mambé a su traduire tout le poids de la responsabilité que le Président Alassane Ouattara a dû porter sur les épaules et faire des choix stratégiques judicieux pour que tout continue sans heurts.

Ouattara est resté stoïque et d’un calme olympien devant ce qui semblait peu à peu devenir un écheveau impossible à démêler autrement que par des voies et moyens privilégiant de sordides et noirs desseins.

« Ne blesse pas même si tu es blessé »

(Imam Ali)

« On a présenté au président Alassane Ouattara, la colère, il a préféré la paix. On lui a présenté la vengeance, il a préféré le pardon. On lui a présenté les injures internationales, il a préféré le silence du sage. On lui a présenté la souffrance dans son cœur, il a préféré assumer cette souffrance. On lui a mis le feu sur le dos pour lui briser sa résilience, Dieu a mis le feu de l´assurance », a déclaré le Ministre-Gouverneur du District Autonome d’Abidjan devant l’aéropage des hommes de dieu de toutes les confessions religieuses représentées à ce grand rassemblement.

En vérité, en vérité, est-il déclaré dans le saint Coran :

« Et si vous comptiez les bienfaits d’Allah,

vous ne saurez pas les dénombrer.

Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux »

(Sourate 16 verset 18).

Et la Bible, quant à elle, déclare dans l’épître aux Galates 5 :22 :

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,

la paix, la patience, la bonté, la bénignité,

la fidélité, la douceur, la tempérance ».

A l’exemple du Père fondateur Félix Houphouët Boigny, et de son plus illustre disciple et héritier spirituel, Alassane Ouattara, le Ministre-Gouverneur du District Autonome d’Abidjan a su poser un acte fort qui a touché le cœur de tous les Ivoiriens. C’est là encore une forme de déclinaison de la vision de son mentor politique qui se cristallise dans le concept du « Vivre ensemble ».

Bamba Alex Souleymane

Journaliste professionnel

Expert consultant en Stratégies,

En Hautes Etudes Internationales

et des civilisations

Chevalier de l’Ordre national (2006)

Officier de l’Ordre du mérite ivoirien (2001)

Commandeur dans l’ordre sportif (2010)