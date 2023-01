Côte d’Ivoire : L’ambassadeur américain fait ses adieux à Koné Meyliet

Koné Meyliet Tiémoko, le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, a accordé une audience à S.E.M Richard K. Bell le mardi 24 janvier 2023. L’ambassadeur des États-Unis, en fin de mission à Abidjan, était allé faire ses adieux.

L’ambassadeur Richard Bell prédit un avenir radieux à la Côte d’Ivoire

L’information est livrée dans un communiqué officiel de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Koné Meyliet Tiémoko et Richard K. Bell ont eu une entrevue le mardi 24 janvier 2023. Il était question pour l’ambassadeur des États-Unis de faire ses adieux au vice-président ivoirien.

Le diplomate américain, en fin de mission dans notre pays, est venu faire ses adieux au vice-président de la République. Il s’est dit profondément touché par la sollicitude des autorités ivoiriennes à son égard durant son séjour, et n’a pas tari d’éloges envers le peuple ivoirien et ses dirigeants, pour leur résilience et leur culture du ‘’Vivre Ensemble’’, rapporte la note de la présidence ivoirienne.

Au cours des échanges, l’ambassadeur Richard K. Bell n’a pas manqué de faire savoir que la Côte d’Ivoire "se porte encore mieux que lorsqu’il y prenait fonction, en octobre 2019".

Par ailleurs, il faut noter que le diplomate américain a reconnu qu’Alassane Ouattara a réussi à surmonter la pandémie de la covid-19 ; le décès brutal du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ; une tentative de coup d’état ; la perte d’un deuxième Premier ministre, en la personne d’Hamed Bakayoko, ainsi que les conséquences de la crise russo-ukrainienne, telles que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt à travers le monde.

M. BELL a assuré voir un avenir radieux pour la Côte d’Ivoire, et son optimisme est renforcé par le constat qu’il a pu faire de l’adhésion de l’ensemble des Ivoiriens aux valeurs du ‘’Vivre Ensemble’’ dans la paix, peut-on lire dans la note.