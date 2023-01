CHAN: Algérie 1-0 Côte d'Ivoire, une défaite difficile à accepter pour Haidara

Les Eléphants locaux, à l'instar du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Souhailo Haidara, sont loin de digérer rapidement la défaite concédée, vendredi, face à l'Algérie.

L'Algérie tombe la Côte d'Ivoire, Souhailo Haidara exprime sa déception d'avoir concédé un penalty en fin de match

Le sélectionneur ivoirien a reconnu que les deux équipes se sont battues jusqu'au bout, ce qui a conduit à un match sans but jusqu'à la transformation du penalty d'Aimen Mahious dans les dernières minutes de la rencontre.

"Le match a été difficile pour les deux équipes et comme je l'ai déjà dit, le match s'est joué sur des petits détails. Il est difficile pour nous d'accepter la défaite mais nous avons beaucoup appris et ce sont des leçons importantes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Si nous nous qualifions pour la prochaine édition, nous ferons mieux", a déclaré un Haidara déçu.

Le coach a également exprimé sa déception d'avoir concédé un penalty dans les dernières minutes du temps additionnel.

"C'est difficile pour nous de perdre comme ça. Nous n'avons pas perdu le match, mais nous en avons beaucoup appris et nous devons travailler plus dur pour devenir une équipe plus forte", a-t-il déclaré.

Le match a démarré à un rythme effréné, les deux équipes s'affrontant pour prendre l'avantage, au grand plaisir du public.

La sensation du milieu de terrain, Zakaria Draoui, a eu la malchance de ne pas donner l'avantage à son équipe à la 8e minute après qu'un centre de Youcef Laouafi l'a trouvé libre de tout marquage sa tête, malheureusement a heurté le poteau.

Dans la foulée, les Eléphants locaux de Côte d'Ivoire auraient dû prendre l'avantage lorsqu'une occasion en or se présentait à Aziz Abdoul, mais sa frappe n'était pas dirigée vers le but.

Les Algeriens sont de nouveau à la pointe de l'attaque. Intenable Laouafi, sur le côté gauche des Fennecs, trouve Aimen Mahious, dont la tête bien placée est acrobatiquement sauvée par Ayayi Folly à la 11e minute.

Alors que les Verts semblaient avoir la possession, le gardien algerien Alexis Benoît Guendouz est expulsé, après avoir fauché Abdoul.

Quelques minutes plus tard, ce sont les Eléphants qui sont réduits à 10 après l'expulsion de Kouassi Attohoula pour une faute dangereuse sur Laouafi, les deux équipes rentrent des vestiaires à 10.

À la reprise, les deux équipes continuent sur leur lancée.

Les Fennecs ont la première occasion de la seconde manche après que Choahaib Keddad a bien pressé sur la droite pour adresser un centre à Mahious dont la tentative de tête était bien dirigée mais manquait de puissance.

Quelques minutes plus tard, William Sankara, 19 ans, a failli surprendre les hôtes en tirant à l'entrée de la zone dangereuse, mais sa frappe est passée au-dessus de la barre.

Mahious reste une menace pour les Ivoiriens et est à nouveau tout près de prendre l'avantage à la 78e minute.

Les Ivoiriens continuent à presser, même face à un public très bruyant, et ont la malchance de ne pas prendre l'avantage. Entré en jeu, Mohamed Zougrana a failli libérer les siens.

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers la prolongation, Mahious est mis à terre par Aziz Siahone. L'arbitre consulte la VAR puis désigne le point de penalty. Marions se fait justice et ne tremble pas. 1-0 pour les Fennecs.

L'Algérie affrontera le vainqueur entre le Niger et le Ghana. Les Fennecs se deplaceront à Oran.