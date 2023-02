RDC: Le Pape François, en visite à Kinshasa, lance un message fort

Le 31 janvier 2023, le Pape François, dès le début de son 40e voyage apostolique, s’est élevé contre les multiples formes d’exploitation menées en Afrique et plus spécialement en République démocratique du Congo (RDC).

Le Pape François lutte pour une Afrique indépendante

Prévu initialement en juillet 2022, le voyage apostolique du Pape en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud, a lieu du 31 janvier au 5 février 2023.

Lors de son premier discours en italien prononcé devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel, le Saint-Père a lancé un appel vibrant pour que « chaque Africain se sente appelé à jouer son rôle »

"Cessez d'étouffer l'Afrique : elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser", a lancé le pape, dans un discours.

« Mais ce pays et ce continent méritent d’être respectés et écoutés, ils méritent espace et attention : retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l’Afrique ! Cessez d’étouffer l’Afrique : elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin !», a demandé le Saint-Père.

Le Pape s’est ensuite désolé que le pays, et plus largement le continent africain, «souffrent encore de diverses formes d’exploitation ». Il a dénoncé le «colonialisme économique » qui engendre le pillage des abondantes ressources.

« On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent “étranger” à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants », a déclaré le Souverain pontife, y voyant un « drame devant lequel le monde économiquement plus avancé, ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche ».

« Votre pays est vraiment un diamant de la création ; mais vous, vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol fertile !», a-t-il assuré.

« Courage, frère et sœur congolais ! Relève-toi, reprends dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites », a-t-il encouragé.

Par ailleurs, il a lancé un message aux autorités, diplomates et aux représentants de la société civile congolaise. « Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu’il n’oublie pas ce pays ni ce continent. Que l’Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage : qu’on en parle davantage qu’elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations".

Rappelons que c'est le 40e voyage apostolique du Pape François hors d’Italie et le cinquième en Afrique, après avoir visité le Kenya, la Centrafrique et l’Ouganda en 2015 ; l’Egypte en 2017 ; le Maroc puis le Mozambique, l’Île Maurice et Madagascar en 2019.

Après Kinshasa, il rejoindra vendredi Juba, capitale du Soudan du Sud, plus jeune Etat du monde et parmi les plus pauvres de la planète.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci