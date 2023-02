Série "Ma famille": L'actrice Ange Keffa entre la vie et la mort, appelle à l'aide

L’actrice Ange Keffa Vallet, connue sous le nom Ange dans la série à succès « Ma Famille », est très malade. Sa santé dégradée, elle a été hospitalisée au CHU de Treichville et lance un appel pour la deuxième fois à toute personne désireuse de lui faire un don financier ou de la soutenir en prière.

L'actrice Ange Keffa hospitalisée au CHU de Treichville

L’actrice Keffa Vallet Nicole de la célèbre série ivoirienne “Ma famille” est gravement malade. Malheureuse, en manque de ressources financières nécessaires pour se soigner, elle avait lancé un appel à l’aide qui ne l'a visiblement pas fait sortir de son mal.

La page sociale Facebook ivoirienne Euloge First qui avait lancé le premier appel, lance un deuxième appel à l’aide, car la santé de l'actrice s'est dégradée.

« L’état de santé de l’actrice Ange Keffa s’est dégradé, elle souffre d’une insuffisance rénale. Elle est hospitalisée au CHU de Treichville. Elle a besoin de vos prières, mais également de soutien financier pour l’aider à guérir. Contact +225 07 07 65 54 42», apprend-on.

Elle avait joué le rôle de la femme de Dosso et la coépouse de Gbazé Thérèse dans la série réalisée par Loukou Akissi Delphine alias Akissi Delta.

Cette nouvelle attriste et irrite à la fois des milliers d’internautes qui déplorent la misère que vivent plusieurs acteurs ivoiriens lorsque s’achève leur carrière et aussi, ils dénoncent les influenceurs qui font la promotion de la facilité en faisant des dons à des jeunes qui font le buzz plutôt que d’aider nos artistes qui sont plusieurs à vivre dans la misère.

« Le prompt rétablissement à toi chère dame, tu nous as beaucoup égayé avec ton mari Dosso, fort de caractère, que le seigneur t’assiste et t’accompagne jusqu’à ta guérison totale. Amen. Voilà où vous devriez venir faire des dons pour sauver une vie, que de faire des dons à un manager qui se sépare de son DJ, et faire la promotion de la facilité dans ce pays. Comment ça se fait qu’en Côte d’Ivoire, les artistes qui tombent malades ont d'énormes difficultés à se soigner ? L’art ne nourrit pas son homme dans ce pays ? Dieu rétablit ta santé chère madame», dénoncent les internautes.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci