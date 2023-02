Côte d'Ivoire-Procès des pro Soro : La défense demande un renvoi

En Côte d'Ivoire, le procès des proches de Soro Guillaume s'est poursuivi le jeudi 2 février 2023. Selon El Hadj Mamadou Traoré qui a livré les grandes articulations, les avocats de la défense ont non seulement demandé la libération de Souleymane Kamagaté Koné dit Soul To Soul, mais aussi le renvoi du procès sur une période de 15 jours.

Côte d'Ivoire : Des proches de Soro Guillaume de nouveau devant le juge

Dès l'entame du procès, raconte El Hadj Mamadou Traoré, les avocats de la défense ont fait une demande relative à la libération de Soul To Soul. En effet, ils estiment que le chef de protocole de Soro est arbitrairement détenu. La raison évoquée est que "la Cour africaine des droits de l'homme avait demandé sa relaxe et celle des autres arrêtés le 23 "décembre 2019"., poursuit Mamadou Traoré, qui précise que les décisions de la CADH s'imposent à l'État de Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, la défense a fait une requête auprès du juge. Les avocats des pro Soro ont souhaité le renvoi du procès sur une période de 15 jours parce que des "dispositions du code de procédure pénale, qui ont été utilisées pour condamner Guillaume Soro et ses proches, violent la Constitution", a ajouté El Hadj Mamadou Traoré. "Les avocats ont donc décidé de déposer auprès du Conseil constitutionnel des recours pour annuler le procès et tous les effets qui l'accompagnent", a-t-il poursuivi.

Soul To Soul et plusieurs proches de Soro Guillaume ont été condamnés par la justice ivoirienne pour atteinte à la sûreté de l'État et diffusion de fausses nouvelles.