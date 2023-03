STEM Girlzs: MTN Côte d’Ivoire célèbre les jeunes filles qui osent les sciences

MTN Côte d'Ivoire a organisé un panel d'échange entre les femmes des domaines scientifiques en présence des élèves passionnés des science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). C'était à l'hôtel Azalaï Abidjan, ce mercredi 15 mmars 2023.

Stratégie "Ambition 2025": MTN Côte d'Ivoire met en face apprenantes et modèles de réussite dans les STEM

Profitant de ce mois de mars dédié à la femme, MTN a donc décidé d'organiser un panel suivi d'un brunch avec 100 jeunes filles, élèves des Lycées Moderne d'Anyama et Municipal 2 de Koumassi qui bénéficient de formations dans le cadre du projet STEM Girlzs.

Au cours de cette cérémonie, les jeunes filles ont présenté quelques résultats de leur formation aux invités présents. Parmi elles, nous pouvons citer d'iminents panelistes à savoir Docteur Dominique LOUISOR TAKO, Présidente du réseau ASCENSOEURS, Vice-Présidente de l'Association LEAD4HER, Professeur AKA épouse GBEZO Solange, Enseignante- Chercheure de Microbiologie des Aliments, Biologie Moléculaire, Conception, Suivi et Evaluation des Projets, Madame Patricia ZUNON, sous-directrice de la performance et qualité du reseau à MTN Côte d'Ivoire et Madame BANHORO Raissa Directrice de SIMPLON CI.

Les jeunes filles venus de plusieurs lycées du District d'Abidjan ont présenté des expériences de saponification, le montage d’une ampoule LED ainsi que la conception et la réalisation d’une imprimante 3D et un reseau de fourniture d'eau.

A MTN Côte d’Ivoire, on a 12% de femme dans le domaine des techniques sur 35% de femmes employées que compte l’entreprise, a fait savoir Patricia Zunon qui s’est adressée aux apprenantes avec son coeur: “On a froid, les filles. On vous attend ici, dépêchez-vous de finir vos études. Si vous aimez les STEM allez-y , il y a du bon dedans”, a-t-elle encouragé.

“Il faut y croire lorsque vous avez une idée en tête, Il faut aimer seulement ce que tu fais. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu le réussis. Ne vous laissez pas faire peur devant les STEM", a conseillé Madame BANHORO Raissa.

MTN Côte d'Ivoire à travers sa politique d'investissement social est activement engagée dans les initiatives visant à autonomiser les jeunes filles et à les intéresser ainsi aux STEM. Ceci, dans le but de les inspirer et les motiver à embrasser des carrières dans ces domaines d'avenir où elles sont très souvent sous-représentées.

L'objectif de cet événement est de créer des opportunités de rencontres informelles et conviviales entre les jeunes filles et des mentors, tout en construisant un réseau de femmes scientifiques grâce à MTN et les encourager à poursuivre leurs rêves dans les STEM. A ce panel, les pénalistes fourniront des conseils pratiques et des idées inspirantes aux bénéficiaires.

Rappelons que cette rencontre est à sa première édition et présente une belle lucarne en ce mois dédié aux femmes de se rencontrer et de créer une communauté scientifique qui pourra inspirer les générations à venir.

MTN CI est un opérateur innovant qui contribue significativement au développement de l'économie numérique, devenue un levier majeur de la croissance de la Cote d'Ivoire. C'est l'un des plus gros investisseurs privés du pays. Depuis 2005, MTN Côte d'Ivoire a créé des dizaines de millier d'emplois directs. Le dynamisme de son activité fournit au quotidien des revenus à plus de 200.000 familles à travers des emplois indirects. Nous sommes inspirés par notre conviction que tout le monde mérite les avantages d'une vie moderne connectée. Avec notre stratégie << Ambition 2025 »>, nous voulons fournir des solutions numériques de premier plan pour le progrès de l'Afrique.