RDC: Lokasa ya Mbongo, virtuose de la Rumba, a déposé à jamais le micro

La RDC vient de perdre ce mercredi 15 mars l’un de ses plus grands musiciens de l’histoire du pays. En la personne de Lokasa ya Mbongo décédé dans sa 77ème année d’une longue maladie aux États-Unis.

La musique congolaise moderne pleure ce mercredi 15 mars l’un de ses plus grands noms. Il s’agit de Lokassa Kasia Dénis alias Lokasa ya Mbongo qui a rendu l’âme aux États-Unis des suites d’une longue maladie à l’âge de 77 ans. Le musicien qui est décédé ce jour est un virtuose de la guitare rythmique dans son pays la RDC. Il aura marqué la musique congolaise en plus de 30 ans de carrière musicale.

Qui était Lokasa ya Mbongo ?

C’est au sein de l’Orchestre Diamant Bleu au milieu des années 60, que le guitariste émérite commence sa carrière musicale avec des musiciens comme Guvano Vangu, Réné Maoreno Mosengwo, Jean Trompette (Nzenze) Germain Lusamba, etc. Par la suite, il évolue dans un grand orchestre à savoir African Fiesta National en 1968. Au sein de cette formation, Ya Mbongo forme un formidable quartet de guitares avec Jean Pierre Attel Mbumba en solo, Futu Augustine (Faugus Izeidi), le grand mi-solo et Joseph Mwena à la contrebasse.

Et des chansons comme ‘’Christina’’, ‘’Bonane na Noel’’, ‘’Kimakango Mpe Libala’’, ‘’Mokitani Ya Wendo’’, etc., traversent toujours le temps. Plusieurs années plus tard, il fait équipe avec Michelino sur de nombreuses chansons, dont la mémorable ‘’Kaful Mayay’’ sortie en 1973. En 1978, il quitte Afrisa International aux côtés de Ringo Moya pour faire équipe avec Sam Mangwana en Afrique de l’Ouest pour le projet African All Stars.

Lokasa ya Mbongo s’installe à Paris au début des années 80 et devient l’un des guitaristes de session les plus recherchés dans le style Up-tempo Soukous. A la fin des années 80, il forme Soukous Stars où ses prouesses deviennent de plus en plus profondes.

Malika Victoria