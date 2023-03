Décès de Lokassa Ya Mbongo : Pierrette Adams raconte l'artiste

Lokassa Ya Mbongo est décédé le mercredi 15 mars 2023. Pierrette Adams, une artiste-chanteuse congolaise qui a eu l'opportunité de collaborer avec ce virtuose de la guitare, livre un témoignage sur l'illustre disparu.

Pierrette Adams parle de sa collaboration avec Lokassa Ya Mbongo

Le monde de la culture africaine a été frappé par la disparition de Lokassa Ya Mbongo le mercredi 15 mars 2023. Le guitariste d'origine congolaise était âgé de 77 ans. L'ex-membre de l’Orchestre Diamant Bleu a apporté son expertise à plusieurs noms de la musique africaine.

Pierrette Adams a eu le privilège de bénéficier de l'apport de Lokassa Ya Mbongo au tout début de sa carrière musicale. "Maman Z" a tenu à rendre un hommage à l'auteur de la chanson "Christina".

"Lokassa ya Mbongo nous a quittés, pour la petite histoire, la chanson journal intime qui m'a fait connaître,il fût l'un des tous premiers musiciens qui m'ont accompagnée,à la guitare rythmique, le refrain est 4 fois lilé lilé,il avait proposé plutôt 3 fois et la 4e fois lélilé lilé et nous avions tous applaudi dans le studio. Il m'a laissé sa touche artistique et m'avait prédit une grande carrière, même si ce n'est pas le cas, cette chanson a changé ma vie et il en est aussi l'un des artisans. Merci "ya Papier" comme j'aimais t'appeler. Ton monde musical ne t'oubliera point. Je ne t'oublierai jamais. Va en paix et MERCI ENCORE", a écrit la chanteuse sur sa page Facebook.