Togo: L' UJPLA dénonce les poursuites et acharnements judiciaires contre les journalistes

L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africain (UJPLA) qui a pour objectifs fondamentaux, la défense de la liberté de la presse et la sécurité des journalistes partout sur le continent africain, a appris, le mercredi 15 mars 2023, avec grand regret, la condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement des journalistes togolais Ferdinand Ayité, Directeur de publication du journal l’Alternative et Isidore Kouwonou, Rédacteur en chef dudit journal.

Togo/Apres la condamnation de deux journalistes à trois ( 3) ans de prison : l'UJPLA reagit et lance un appel aux autorités togolaises

Les deux journalistes ont, en outre, été condamnés à une amende de 3 millions FCFA avec un mandat d’arrêt international lancé contre eux.

Les charges retenues par les juges togolais sont celles ‘’d’outrage à l’autorité’’ et de ‘’diffamation’’.

L’UJPLA regrette profondément et désapprouve ces peines qui sont, à tout point de vue, une atteinte grave et indiscutable à la liberté des deux journalistes.

L’UJPLA rappelle que la liberté d’expression et d’information est un droit fondamental et non négociable consacré par différents instruments internationaux et togolais.

En conséquence, l’UJPLA invite les autorités togolaises à mettre fin aux poursuites et acharnements judiciaires contre les journalistes dans l’exercice de leur métier et à créer plutôt des conditions leur permettant de faire leur travail en toute liberté et en toute responsabilité professionnelle et déontologique

Abidjan le 16 mars 2023,

Pour

l’UJPLA,

Honoré Sépé



Délégué à la Communication