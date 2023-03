1/4 de finale Ligue des champions : Le Real sur le chemin de Chelsea

Les affiches pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions sont connues à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu le vendredi 17 mars 2023. Le Real Madrid sera face au club anglais Chelsea. Les amoureux du ballon rond auront également droit au choc Manchester City contre Bayern Munich.

1/4 de finale Ligue des champions : Manchester City vs Bayern Munich, finale avant l'heure !

Le tirage au sort pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions a livré son secret le vendredi 17 mars 2023. De grandes affiches sont au programme.

Les rencontres aller auront lieu les 11 et 12 avril. Les matches retour sont prévus une semaine plus tard, soit les 18 et 19 avril.

Real Madrid (Espagne) – Chelsea (Angleterre)

Inter Milan (Italie) – Benfica Lisbonne (Portugal)

Manchester City (Angleterre) – Bayern Munich (Allemagne)

AC Milan (Italie) – Naples (Italie)