Ligue des Champions CAF: L'Esperance de Tunis en quarts de finale

L'Espérance de Tunis a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF après son match nul 1-1 face à Al Merreikh à Benghazi. Cette cinquième journée de la phase de poules de la compétition, a été marquée par l’écrasante victoire 0-4 du Al Ahly SC sur Coton Sport.

Al Ahly réussit à maintenir son espoir de qualification en quarts de finale de la LDC CAF

Pour sa part, Al Merreikh se complique la tâche avant un dernier déplacement lors de la sixième journée pour affronter le Zamalek d'Égypte.

Les Tunisiens ont été les premiers à se mettre en valeur lorsque Benhammouda réussit à ouvrir la marque peu avant la demi-heure de jeu.

Touche mal jouée de la part des Tunisiens, Benhammouda chippe le ballon et trompe le gardien Mohamed Mustapha (23').

Après ce but, les Tunisiens continuent leurs offensives mais n'arrivent pas à doubler la marque. Ni Bougrine, ni El Houni réussissent à marquer.

Après la pause citron, les Soudanais montent haut et créent plusieurs occasions. Il a fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour qu'ils puissent revenir à la marque.

Bouchniba tacle un attaquant d'Al Merreikh dans la surface de réparation. Penalty pour le club soudanais et carton rouge pour Bouchniba.

Paulo Sergio exécute la sentence et égalise pour le club soudanais qui devra gagner lors de la prochaine journée pour espérer voir les quarts de finale de la compétition.

De son côté, Al Ahly a réussi à maintenir ce soir, son espoir de qualification en quarts de finale de la LDC CAF. Une victoire prévisible en terre camerounaise grâce au triplé de Mahmoud Kahraba (23e, 29e et 51e) suivi du but de Percy Tau à la 54e.

Des réalisations qui ont scellé un succès encore plus facile et plus lourd que celui du match aller en Égypte.

Tau devrait remporter le prix de l’homme du match pour avoir été aussi double passeur décisif sur les deux derniers buts du triplé de Kahraba.

Grâce à cette victoire au Stade Omnisport Roumdé Adjia de Garoua, Al Ahly reste 3e du Groupe B avec 7 points, devant Coton Sport qui est éliminé depuis la 4e journée.

Les premières places de la poule sont occupées par Mamelodi Sundowns (10 points) et Al Hilal (7) qui ont chacun un match en moins.