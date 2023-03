Guinée : Dalein Diallo promeut l'inclusion numérique des femmes

Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), instaure le prix dénommé "inclusion numérique des femmes". Il s'agit d'octroyer un appui financier de cinquante millions de francs guinéens à un projet ou une start up oeuvrant dans le domaine du numérique.

Guinée : Dalein Diallo offre plus de 3 millions F CFA pour l'inclusion numérique des femmes

C'est une information confirmée par nos confrères du site Africa Guinée. En effet, on apprend que Cellou Dalein Diallo s'est engagé à financer un projet ou start up conduit (e) par une femme en décaissant la somme de cinquante millions de francs guinéens, à savoir plus de trois millions de francs CFA.

L'ex-chef du gouvernement guinéen a lancé le prix "inclusion numérique des femmes" dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme.

"Le prix Cellou Dalein Diallo pour l’inclusion numérique vise également à sensibiliser les femmes à l’importance de l’inclusion numérique, à discuter des défis auxquelles elles sont confrontées et à proposer des solutions pour les aider à relever ces défis", a tenu à signifier l'Union des forces démocratiques de Guinée.

Pour Dalein Diallo, il s'agit de promouvoir l'inclusion numérique en tant que solution pour l'émancipation de la femme, l'égalité des chances, la participation citoyenne, ainsi que le progrès économique et social en Guinée.