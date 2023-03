The Bachelor: Larguée par Joe Williams, Nadia retrouve enfin l’amour

La première édition de la télé-réalité The Bachelor Afrique Francophone diffusée sur Canal+ a tenu de nombreux téléspectateurs en haleine jusqu’à la fin.

Après son goumin avec Joe Williams, Nadia de The Bachelor a retrouvé finalement l’amour

L’une des candidates malheureuses de l’émission, Nadia Mas, considérée comme la préférée de The Bachelor, a, semble-t-il, retrouvé l’amour dans les bras d’un autre homme. Les téléspectateurs africains de Canal + n’oublieront pas de sitôt la première saison de la télé-réalité The Bachelor Afrique Francophone. Cette émission suivie et appréciée par tous, mettait en compétition plusieurs jeunes filles et après élimination, au fur et à mesure jusqu’au final, il devrait en rester qu'une seule.

L’une des candidates en la personne de Nadia Saleye, plus connue sous le nom de Nadia Mas, était considérée par les nombreux téléspectateurs comme la crush du Bachelor, Joe Williams. Finalement, la préférée a été éliminée lors de l’avant-dernier épisode de l’émission au grand désarroi des téléspectateurs et de la concernée elle-même qui recherchait vivement l’amour.

Bien que n'ayant pas retrouvé le bonheur sentimental dans les bras de The Bachelor, Nadia Mas, plusieurs mois après la fin de la saison 1 de l’émission, a semble-t-il, retrouvé enfin l’amour. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit la candidate malheureuse de la télé-réalité bien épanouie et joyeuse aux côtés d’un charmant homme.

Le couple bien à table dans un restaurant, est bien souriant. L'identité de l’homme qui fait battre le cœur de la jeune fille de 24 ans, n’est pas donnée. Tout compte fait, on suit de près l’évolution des choses pour connaître véritablement qui est ce jeune homme aux côtés de Nadia Mas.

Malika Victoria