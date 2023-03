Côte d'Ivoire - FIF: Malick Tohé se marie avec une Ministre de Ouattara

La Ministre Françoise Remarck en charge de la culture et de la francophonie, s’est mariée traditionnellement le mardi 21 mars avec Malick Tohé, vice-président de la FIF.

La Ministre de la culture et de la francophonie ivoirienne, Françoise Remarck, a quitté le cercle des femmes célibataires. En couple depuis bien longtemps avec le vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), MalickTohé, elle a célébré le mardi 21 mars son mariage religieux.

Le couple Tohé s’est dit ‘’oui’’ devant les acclamations de plusieurs personnalités politiques de Côte d'Ivoire. Au nombre desquelles Kandia Camara, Ministre des Affaires Étrangères, de l’intégration et de la Diaspora; Mamadou Touré, Ministre de la promotion de la jeunesse, de l’emploi des jeunes, de l’insertion professionnelle et du service civique; le Maire de Koumassi, Cissé Ibrahim Bacongo, par ailleurs Ministre auprès du Président Alassane Ouattara en charge des affaires politiques; Souleymane Diarrassouba, Ministre du commerce, de l’industrie et de la promotion des PME.

On attend à présent le mariage civil de Françoise Remarck et Malick Tohé. Le mariage religieux de Françoise Remarck vient quelques mois après celui de sa fille dont le prénom est Naomie avec un ressortissant camerounais résidant en Côte d’Ivoire.

Il faut savoir que la Ministre en charge de la culture et de la francophonie, avant d’occuper ce portefeuille ministériel, était PCA de Canal+ et A + Côte d’Ivoire. Bien avant tout, elle est mère de trois enfants. Quant à Malick Tohé, il est expert en Négoce international et dirigeant sportif.

Malika Victoria