Côte d'Ivoire/ Amadou Koné depuis Brobo : "La paix et la sécurité n’ont pas de prix"

Patron de la 3e édition du Festival Agwa ( Nanan Agni) triplée de la 1ere édition de la semaine commerciale et du carnaval de Brobo qui se dérouleront respectivement du 30 mars au 1er avril puis du 30 mars au 5 avril et enfin le 5 avril 2023, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a appelé les cadres et leaders politiques des localités de Brobo, Mamini et Bounda ( commune et sous-préfecture) à l’union et la cohésion pour une paix durable.

Brobo - 3e Festival Agwa et 1ere semaine commerciale: le ministre Amadou Koné lance un important message aux cadres et hommes politiques

C’était lors de la semaine socio-culturelle et commerciale de Brobo le samedi 1er avril 2023 à l’espace Diby Kouakou Georges en présence de monsieur Florent Galacy directeur de cabinet de madame Françoise Remarck, ministre de la culture et de la francophonie, parrain de la cérémonie.

Le ministre Amadou Koné était ce samedi 1er avril 2023 à Brobo dans la région de Gbêkê à l’occasion de la semaine socio-culturelle et commerciale du département, événement organisé en trois temps.

A savoir le festival Agwa qui est à sa 3e édition avec cette année le lancement de la semaine commerciale et le carnaval de Brobo. Le tout organisé par M. Louis Habonouan PCA de l’office national de l’eau potable ( ONEP), protecteur d’Agwa Festival ( Nanan Agni).

Le message d’Amadou Koné aux cadres et hommes politiques

Après avoir salué le comité d’organisation et la Forte mobilisation des populations venues des localités de Brobo, Mamini et Bounda ( commune et sous-préfecture) mais également constaté l’absence du Maire de Brobo ( qui ne s’est pas fait représenter), le patron de la cérémonie, Amadou Koné a exhorté la population à la vigilance et demandé aux cadres et acteurs politiques de faire attention aux propos et comportements qui peuvent parfois diviser.

« La paix et la sécurité n’ont pas de prix. C’est pourquoi il faut les préserver lorsqu’on les obtient. Et c’est dommage de voir là où les populations sont ensemble, se marient ensemble, viennent aux événements ensemble, ce soit les cadres et hommes politiques qui divisent. Nous sommes dans le mois de carême chrétien et musulman. Et nous voyons comment chacun respecte la religion de l’autre, accompagne l’autre…Le festival est une bonne occasion de renforcer les liens. C’est pourquoi nous le soutenons et serons encore là pour la 4e édition que nous voulons, le creuset du vivre-ensemble cher au président Alassane Ouattara » a lancé Amadou Koné.

Enfin pour lui, les cadres et acteurs politiques doivent travailler dans le seul intérêt des population car dira-t-il « on ne doit pas faire la politique 365 jours/ 365 jours. Il y a un temps pour ça. Lors des campagnes électorales et un temps pour penser au développement et à l’épanouissement des populations ».

Grâce à la paix

Pour rappel, grâce à la paix et pour laquelle les populations de Brobo avaient organisé une journée d’hommage au président Alassane Ouattara en novembre 2022, sur les 73 villages du département de Brobo, il ne reste plus que 4 non électrifiés contre une dizaine seulement électrifiée il y a 15 ans en arrière.

Le département est à son 6e château d’eau et justement ce festival vient selon Amadou Koné accroître les chances de développement de Brobo.

La semaine socio-culturelle et commerciale de Brobo

La cérémonie a été meublée de danses traditionnelles, la signature d’un pacte de vivre-ensemble communautaire des localités de Brobo, Mamini et Bounda ( commune et sous-préfecture) ainsi que la remise de matériels médicaux à la maternité de Brobo et de tricycles à 7 villages de la commune de Brobo.

Notons enfin que cette semaine socio-culturelle et commerciale de Brobo a pour but de promouvoir les valeurs socioculturelles et coutumières du pays baoulé ; promouvoir les atouts économiques du département et enfin promouvoir le brassage intercommunautaire à Brobo.

Avec Sercom Amadou Koné