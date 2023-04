Maître Adama Camara, ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, a procédé, le jeudi 14 avril 2023, à la décoration de trente-huit (38) agents de la SODEFOR, rapporte la page facebook du ministère des Eaux et Forêts.

Côte d’Ivoire: 38 agents de la SODEFOR décorés pour services rendus à la nation

La cérémonie qui a eu pour cadre le siège de la Societe de développement des forêts(SODEFOR) situé à Abidjan-Cocody, a été un vibrant hommage à ces travailleurs qui font valoir leurs droits à la retraite.

Les récipiendaires ont reçu des distinctions dans 4 catégories, notamment : 13 dans l’échelon Grand or , 05 dans l’échelon Or , 18 dans l’échelon Vermeil et 02 dans l’échelon Argent.





Dans son allocution, le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara s’est félicité de la célébration des mérites au travail des agents de la SODEFOR, qui au péril de leur vie luttent pour la protection des forêts de notre pays. Non sans, déplorer les agressions répétées d'agents par des occupants illégaux des forêts classées. "Cette distinction constitue non seulement le témoignage de la satisfaction de votre employeur pour vos bons et loyaux services mais aussi la reconnaissance de votre mérite par la République de Côte d'Ivoire pour votre contribution au développement de notre pays. Grâce à votre apport, cette société est résolument engagée dans une dynamique de développement durable qui épouse la vision du président Alassane Ouattara", a réitéré le député d'Odienné commune, en présence de Mailly Zouzou Elvire-Joelle, directeur de cabinet du ministère des Eaux et Forêts, représentant Laurent Tchagba, parrain de la cérémonie.





Pour avoir été honoré, selon le site, le ministre Adama Camara a traduit sa reconnaissance à son homologue des Eaux et Forêts et aux responsables de la SODEFOR pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.

Bien avant, le colonel-major Mamadou Sangaré, directeur général de la SODEFOR a adressé ses remerciements au ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, ainsi qu'au ministre des Eaux et Forêts pour leurs soutiens indéfectibles, à la réussite de la cérémonie de distinction de ses agents. "Chers récipiendaires, félicitations à vous. Ces médailles d’honneur qui vous arborez, sont pour honorer avec fierté des travailleurs exemplaires et fidèles, qui se sont engagés avec probité au service de la SODEFOR pendant au moins 25 ans pour certains et 30 ans et plus pour d'autres", a-t-il expliqué. Saisissant l'occasion, le premier responsable de la Societe de développement des forets de Côte d'Ivoire a réaffirmé une fois de plus son soutien ferme aux agents agressés sauvagement dans l'exercice de leur fonction par des paysans infiltrés dans la forêt classée de Sangouiné.





Pour rappel, des infiltrés de la forêt classée de Sangouiné dans le département de Man ont agressé, le mardi 04 avril 2023, des agents des Eaux et Forêts en mission. C'était au cours d'une mission de destruction de jeunes plants de cacaoyer par la SODEFOR, qui devrait se dérouler du mardi 04 avril au dimanche 09 avril dernier, que les agents des Eaux et Forêts, au nombre de 55, accompagnés de 24 manœuvres civils, ont été violemment pris à partie par une horde de cultivateurs infiltrés dans cette forêt.

Le bilan de cette attaque s'établissait comme suit: 07 agents des Eaux et Forêts gravement blessés, 13 manœuvres blessés dont 05 cas graves. Les infiltrés ont confisqué 08 armes des agents de l'État, 05 véhicules ont été également endommagés.

Au nom des récipiendaires, Adou Atron Yves Roger a exprimé toute sa gratitude aux ministres des Eaux et Forêts, de l'Emploi et de la Protection sociale et à la Direction générale de la SODEFOR pour avoir reconnu les nombreux services rendus au profit de la nation.

La remise de présents aux invités et responsables des différents ministères était l'autre temps fort de la cérémonie.



Tizié TO Bi

Correspondant régional