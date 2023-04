Ce que vous ne savez pas de Mahama Abdoul Fatah Cho, le mari de Konnie Touré

L’animatrice ivoirienne Konnie Touré s’est mariée le jeudi 27 avril 2023 avec Mahama Abdoul Fatah Cho. A l’issue de leur union, son époux, le Taekwondoïste Mahama Abdoul Fatah Cho a réagi à leur mariage qui fait le tour du monde.

Konnie Touré, la "perle unique" de Mahama Abdoul Fatah Cho

Konnie Touré, la plus convoitée des célibataires ivoiriennes, s’est mariée jeudi dernier avec Mahama Abdoul Fatah Cho, champion de Taekwondo. A l’issue de la cérémonie, Mahama Abdoul Fatah Cho a réagi à ce mariage qui fait couler beaucoup d’encre et de salives.

« Je dis Merci à ma mère et à ma grand-mère pour avoir fait de moi, ce que je suis aujourd’hui. Je tiens aussi à dire Merci à mon beau-père et à ma belle-mère de m’avoir accepté et de me donner la chance d’épouser cette perle unique», a-t-il déclaré faisant allusion à son mariage avec Konnie Touré, 41 ans.

Mahama Abdoul Fatah Cho, ce Taekwondoïste qui a représenté à plusieurs reprises l’équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques, est l’un des athlètes poids lourds les plus décorés de l’équipe de Grande-Bretagne.

Mahama Abdoul Fatah Cho a été deux fois champion du monde du Grand Prix et 5 fois champion national britannique. Fondateur de la Cho Time Academy, qui vise à avoir un impact positif sur la génération à venir, Mahama Abdoul Fatah Cho, 33 ans, est ivoiro-britannique.

Mahama Abdoul Fatah Cho est né de parents ivoiriens et a grandi en Grande-Bretagne. Il a commencé à pratiquer le Taekwondo très jeune et a rapidement développé un talent naturel pour le sport.

Après avoir remporté plusieurs compétitions nationales, il a été sélectionné pour représenter l’équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques.

Mahama a fait sensation aux Jeux olympiques de Londres en 2012, où il a atteint les quarts de finale dans la catégorie poids lourds.