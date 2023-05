Côte d’Ivoire : Le Père Mikou Izé Izé échappe à la mort dans un parking

Le Père Mikou Izé Izé a été l’homme du moment il y a trois ans sur les réseaux sociaux. Passée la petite célébrité qu’il a eu, il a complètement disparu. Après une première crise d’AVC il y a quelques années, le danseur a rechuté.

Le Père Mikou Izé Izé de nouveau victime d'une crise d’AVC

Agnès Henri Michel Gnagne alias Le Père Mikou Izé Izé a été propulsé au devant des projecteurs par les réseaux sociaux il y a maintenant trois ans, grâce à une vidéo diffusée en train de danser torse nu avec un gros ventre sur la chanson ‘’Mon Zouglou’’, du groupe 100 Façon.

Il est devenu très rapidement célèbre, et le danseur est même invité sur les plateaux de télévision et de radio ivoiriennes. Après le buzz qu’il a connu et une carrière musicale éphémère avec son groupe, le Père Mikou Izé Izé est depuis complètement effacé de la toile.

L’homme de Yopougon-SOGEFIHA affirmait sur une chaîne de radio qu’il avait failli rendre l'âme à la suite d' une crise d’AVC.

‘’J’ai été, quelques années avant, terrassé par un accident cardio-vasculaire. Cet AVC a failli me paralyser et m’emporter. Dieu merci, j’ai survécu et ça va mieux aujourd’hui. Cela, grâce à ce buzz qui m’a rendu célèbre’’, disait-il.

Le tonitruant danseur a rechuté une fois de plus sur le parking Carson de la SICOGI. Il a même été hospitalisé à la PMI de Yopougon-SICOGI.

Et selon son manager, son artiste va nettement mieux et grâce à Dieu, il va regagner ce vendredi 19 mai son domicile et retrouver sa fille Ashley.