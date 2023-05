Municipales à Yopougon: Plus de 50 associations se rangent derrière Adama Bictogo

Plusieurs leaders d’associations de la commune de Yopougon ont accordé leur soutien à Adama Bictogo, candidat aux prochaines élections municipales dans la commune de Yopougon.

Youssouf Diabagaté: ‘’ Nous avons décidé d’aller chercher des électeurs pour Adama Bictogo ’’

Candidat aux élections municipales dans la commune de Yopougon, le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, pourra compter sur un collectif de jeunes leaders qui se sont engagés à le porter à la tête de ladite commune.

C’est en tout cas ce qu’a confié le président dudit collectif, Youssouf Diabagaté, lors d’une rencontre qui s’est tenue dimanche à la mairie de Yopougon.

‘’ Nous sommes aujourd’hui à plus de 50 associations de tous les bords politiques; tous les quartiers de Yopougon sont représentés. Nous avons décidé d’aller chercher des électeurs pour Adama Bictogo.

Nous ne cherchons pas de militants, nous recherchons des électeurs, nous nous sommes fixés un objectif, c’est de mobiliser 50.000 électeurs pour Adama Bictogo, et on va le faire.

C’est une question d’honneur pour nous, parce que nous voulons confier Yopougon à quelqu’un d’expérimenté, à quelqu’un qui a la confiance du chef de l’Etat, et je pense que cette personne-là, c’est le diamant noir Adama Bictogo ‘’, a-t-il indiqué.

De son côté, Imbassou Ouattara qui représentait le candidat, a apprécié cette initiative de ces jeunes leaders.

‘’ C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté en si peu de temps, que cette organisation a été mise en place. Cette organisation composée de jeunes leaders de toutes tendances politiques et sociales confondues, se prépare à arpenter les rues, et tous les couloirs de la commune de Yopougon, pour parler aux populations, et surtout à leurs camarades d’âge, pour qu’ils se mobilisent autour du candidat jeune Adama Bictogo ‘’, a-t-il indiqué.

Notons que cette rencontre entre les leaders d’associations de la commune de Yopougon, s’est déroulée également en présence de plusieurs proches d'Adama Bictogo dont Souleymane Bictogo.