Côte d’Ivoire/PPA-CI : La radiation de Gbagbo au centre d’une réunion

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) tient une réunion le mercredi 24 mai 2023. La rencontre, placée sous la présidence de Hubert Oulaye, président exécutif du parti de Laurent Gbagbo, tournera autour du retrait du "Woody" de Mama de la liste électorale et de la formation des listes des conseillers municipaux.

Côte d’Ivoire : Le PPA-CI prépare le contentieux électoral

Les coordinateurs de district, les coordinateurs régionaux et adjoints, les fédéraux élus ou intérimaires du PPA-CI, mais aussi la Commission électorale et application numérique, l’organe de lutte anti-fraude électorale, la présidente de la LIgue des femmes et celle des jeunes sont conviés à une réunion le mercredi 24 mai 2023, au siège du parti.

Les échanges porteront sur le retrait de Laurent Gbagbo de la liste électorale, notamment les préparatifs du contentieux de la liste électorale, la question de la formation de la liste des conseillers municipaux et des questions diverses.