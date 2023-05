Debordo Leekunfa : ‘’Des gens font des rituels sur la tombe de DJ Arafat"

Debordo Leekunfa manquait énormément à beaucoup de personnes. Il a fait son come-back sur la toile et de la façon la plus piquante. Il s'est adressé à feu Arafat DJ avant de faire des révélations terribles sur la mort de ce dernier.

Debordo Leekunfa fait de troublantes révélations sur la disparition tragique d'Arafat DJ

Le chanteur Coupé-décalé, Debordo Leekunfa a refait surface sur les réseaux sociaux. Celui qu'on appelle le Mimi national, est de retour de façon fracassante.

Comme à ses habitudes, l’interprète de la chanson ‘’Toxique love’’, a bien servi les internautes qui s’inquiétaient de sa longue absence.

Debordo Leekunfa n’a pas la langue dans la poche. Il ne sait pas faire semblant. Cela va bientôt faire quatre ans que le roi du Coupé-décalé, Arafat DJ est décédé tragiquement dans un accident de moto.

Debordo Leekunfa qui était un ami fidèle du fils de Tina Glamour avant que survienne la séparation, a du mal à oublier le Daïshikan.

Dans une publication sur sa page Facebook le mardi 23 mai, l’auteur de la chanson à succès ‘’Detounounan’’, a adressé un message poignant à Arafat DJ tout en faisant de terribles révélations sur son décès.

‘’Je n’ai plus d’amis, je me méfie des autres, les autres sont des hypocrites et méchants. Je ne suis plus ouvert, car j’ai compris. Ils sont à mes trousses. Les autres nous ont divisés, les autres t’ont tué, les autres font semblant’’, écrit-il.

Et de faire une précision de taille : ‘’Mais avec le courage, je dirai tout un jour. Les autres t’ont sacrifié, les autres convoitent ta femme, les autres font semblant d’aimer tes enfants.

Ils font des rituels sur ta tombe, les autres font de la récupération à des fins personnelles. Les autres jouent les poètes, les autres t’ont menti, mais pas moi Tanguy. Les autres ont fermé tes yeux là où j’essayais de les ouvrir.

Mais les autres tomberont tôt ou tard. Ce sont les autres, pas moi Tanguy. Tu ne me manques pas, tu me suis partout’’.

En plus, Debordo Leekunfa exhorte à tous de mettre Dieu dans tout ce qu’ils font. Parce que lui, c’est Dieu qui le dirige.