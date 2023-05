Santé: Femmes, l’utilisation de la Bétadine peut aboutir à une stérilité

Après sa sortie controversée sur les vertus de la Bétadine, Hamond Chic Caviar est devenue la risée sur la toile. Après les contradictions d’une sage-femme, le Ministère ivoirien de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a fait, à son tour, une mise au point avec un post sur sa page Facebook.

Affaire Bétadine jaune: Le Ministère de la Santé désavoue Coach Hamond Chic Caviar

L’affaire Bétadine n’a pas encore fini de faire couler beaucoup d’encre et de salive. La conseillère matrimoniale, Hamond Chic Caviar, a créé une grosse polémique sur les réseaux sociaux en conseillant aux femmes de faire leurs toilettes intimes avec la Bétadine. Une sage-femme est montée au créneau pour contredire la coach. Cette déclaration qui a confondu la présentatrice de l’émission ‘’Allô Caviar’’, sur Life TV, a conduit les internautes à se moquer d’elle.

Après la sage-femme, le Ministère ivoirien de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle, n’est pas resté de marbre sur cette situation qui continue de faire des vagues. Sur sa page Facebook, le département en charge de la santé et de l’hygiène publique en Côte d’Ivoire, a fait une très forte mise au point.

‘’Pourquoi est-il déconseillé d’utiliser la Bétadine pour les toilettes intimes ? Pour vos toilettes intimes, il est conseillé d’utiliser de l’eau simple ou de l’eau avec du savon doux à PH neutre (ni alcalin, ni acide). La Bétadine jaune est un antiseptique qui s’utilise sur la peau et non sur la muqueuse. La Bétadine ne doit pas être utilisée dans les toilettes intimes parce que son PH n’est pas neutre, il est instable et alcalin. Conséquences : L’utilisation de la Bétadine expose les femmes à des écoulements vaginaux ou pertes vaginales incurables à cause de la destruction de la flore vaginale par ce produit. Ces infections peuvent évoluer vers l’atteinte des trompes et des annexes pour aboutir à une stérilité’’, clarifie-t-il.