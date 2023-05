Foncier en Côte d'Ivoire: Tout change, ce que devient l'attestation coutumière

Le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres, le mercredi 24 mai 2023 à Abidjan-Plateau, de l’institution de l’attestation de droit d’usage coutumier qui vient mettre fin aux transactions foncières jusqu’à présent faites sur la base des attestations coutumières. Le Conseil a également adopté un projet de loi modifiant la loi du 14 août 2020 instituant le Code de l’urbanisme du domaine foncier urbain.

Réforme de la gestion du foncier urbain : Le gouvernement institue l’attestation de droit d’usage coutumier en remplacement des attestations coutumières

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui a rapporté l’information, a soutenu que l’adoption de ces deux textes induit une réforme modificative des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des plans de lotissement en vue de la consolidation de la force juridique de l’Arrêté de Concession définitive (ACD) et corrélativement du crédit hypothécaire dans l’économie nationale.

« Cette réforme institue un modèle unique d’attestation villageoise dénommé Attestation de droit d’usage signée par le chef de village, le président du comité villageois de gestion foncière et le lotisseur. Cette attestation est délivrée à chacun des détenteurs de droits coutumiers bénéficiaires de lots de compensation après approbation de chaque lotissement impliquant des communautés villageoises », a dit Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication et de l’Economie numérique.





Cette attestation, a-t-il assuré, est établie sur un imprimé sécurisé et infalsifiable produit et fourni par l’administration avec un identifiant numérique unique correspondant au lot attribué dans le Système intégré de Gestion du Foncier urbain (SIGFU).

« A partir de cet identifiant numérique unique imprimé sur ce document fourni par l’administration foncière, il sera possible de procéder à sa vérification en ligne afin de confirmer l’authenticité des informations qu’il contient. Les transactions foncières se feront désormais sur des terrains bénéficiant d’un titre foncier avec des ACD délivrés uniquement que sur des terrains viabilisés ou semi-viabilisés possédant un numéro de titre foncier, de façon à simplifier les démarches administratives et à sécuriser durablement la chaîne foncière. Cette réforme permettra de renforcer la confiance des différents acteurs du domaine foncier et de consolider la dynamique économique », a conclu le ministre porte-parole du gouvernement.



Source : CICG