Côte d'Ivoire-Gestion de la faune : Un nouveau dispositif mis en place

Les autorités ivoiriennes ambitionnent de donner une nouvelle dynamique à la politique de gestion de la faune en Côte d'Ivoire. À cet effet, Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'un projet de loi a été adopté au cours du Conseil des ministres du mercredi 24 mai 2023.

Côte d'Ivoire : Le gouvernement prend une nouvelle mesure pour la gestion de la faune

Le gouvernement ivoirien veut organiser en cohérence avec les principes fondamentaux des instruments internationaux relatifs à la faune auxquels notre pays est partie, un dispositif de gestion et de protection de la faune à la hauteur des menaces actuelles qui pèsent sur les ressources fauniques et l’environnement en général.

Amadou Coulibaly a expliqué qu'un projet de loi portant gestion de la faune. Ce projet de loi intègre notamment une définition plus extensive de la faune incluant l’ensemble des animaux sauvages terrestres et aquatiques ainsi que ceux en captivité, a ajouté le porte-parole du gouvernement.

"Il prévoit, non seulement, un régime de protection des habitats naturels de la faune, mais également, un régime de gestion des conflits homme-faune sauvage et édicte des peines plus sévères de façon à assurer une meilleure protection des espèces de faune menacée d’extinction", s'est exprimé le ministre ivoirien.