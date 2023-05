États-Unis: Pourquoi Rihanna a-t-elle une peur bleue de se marier ?

Rihanna vit un bonheur avec son chéri Asap Rocky. Mais, le mariage tarde à venir. Un média américain vient de révéler la raison pour laquelle le couple peine à légaliser leur relation.

Voici ce qui retarde le mariage tant attendu de Rihanna avec Asap Rocky

Le mariage est toujours considéré comme un aboutissement d’un vrai amour entre un homme et une femme. Les couples sont parfois pressés de se mettre la corde au cou. Mais comment comprendre aujourd’hui qu’il y a des personnes qui sont réticentes à franchir le pas du mariage ? Alors qu’ils vivent ensemble depuis un bon nombre d’années.

C’est le cas de plusieurs célébrités qui ont une peur bleue de passer devant l’autel. L’exemple de la chanteuse barbadienne, Rihanna, et du chanteur américain, Asap Rocky, en dit long. Ils vivent un amour comme un conte de fée. Ils sont déjà parents d'un gosse et ils sont en attente d’un second enfant.

Cependant, la star de 35 ans et milliardaire, craint fort de voir une partie de ses revenus être dans la main de son compagnon en cas de séparation. Cette raison fondamentale évoquée, a été rendue publique sur les réseaux sociaux par le média américain RadarOline.

Ainsi donc, Rihanna n’est pas pressée de se mettre la bague au doigt. ‘’Le couple n’envisage pas de se marier de sitôt. Tout d’abord, soyons réalistes, Rihanna vaut plus d’un milliard de dollars. Si elle se marie avec A$AP Rocky qui n’est pas pauvre aussi, mais qui vaut beaucoup moins, elle devrait avoir un accord prénuptial à toute épreuve. Ce sont des faits avec le taux de divorce qui est de 40 à 50 %’’, indique le média.

Beaucoup de célébrités aux États-Unis et en Europe, qui se sont mis sous le régime de la communauté de biens, ont pratiquement tout perdu après un divorce avec leur compagne. Rihanna veut sans doute se rassurer véritablement avant de s’engager sur la voie du mariage.