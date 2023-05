Côte d'Ivoire CAN 2023 : Voici où en sont les stades de la compétition

L’ensemble des infrastructures attendues pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) sera mis à disposition, fin juin 2023.

L’information a été rendue publique par le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres, le 24 mai 2023 à Abidjan. « Globalement, l’ensemble des infrastructures attendues sera mis à disposition, fin juin 2023, conformément au cahier de charge de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) », a révélé Amadou Coulibaly.

Le ministre de la Communication a indiqué que les efforts du gouvernement ont porté sur la finalisation des travaux de construction des infrastructures sportives et d’hébergement. Ainsi, a-t-il souligné, les stades de Bouaké et de Yamoussoukro ont été homologués par la Confédération africaine de football (CAF) et reçoivent actuellement les compétitions CAF/FIFA. Et d’annoncer que les travaux se poursuivent pour les stades Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, Amadou Gon Coulibaly de Korhogo et Laurent Pokou de San Pedro.

Source : CICG