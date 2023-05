Canada : Céline Dion annonce l’annulation de ses concerts jusqu’à avril 2024

Céline Dion a annulé une quarantaine de shows prévus en Europe, dont ceux en septembre à Paris La Défense Arena, dans le cadre de sa tournée Courage World Tour, en raison d'une pathologie neurologique rare.

Céline Dion annule tous ses concerts jusqu’à avril 2024

La chanteuse canadienne, Céline Dion n’est pas du tout au mieux de sa forme. Et cela a nécessairement des incidences sur ses tournées déjà programmées.

Après le chanteur belge, Stromae qui a annulé tous ses concerts, c’est au tour de la star canadienne d’en faire autant.

Ce sont les organisateurs de la tournée de Céline Dion, qui ont annoncé le vendredi 26 mai, dans un communiqué, l'annulation d'une quarantaine de concerts prévus en Europe, jusqu'à avril 2024.

‘’C’est avec un immense sentiment de déception que nous annonçons aujourd’hui l’annulation des derniers concerts de la tournée européenne de Céline Dion’’, écrivent-ils.

Cette annonce va attrister des milliers de mélomanes européens. Parce que les organisateurs ont indiqué que la chanteuse canadienne est atteinte d'un trouble neurologique rare contre lequel elle poursuit son traitement depuis.

La star québécoise avait déjà annoncé en décembre qu'elle annulait ou reportait les concerts prévus en Europe entre février et juillet 2023.

‘’Je suis tellement désolée de vous décevoir toutes et tous une fois de plus. Je me donne beaucoup de peine pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles [...] Il vaut mieux que nous annulions tout maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène’’, déclare la chanteuse toute triste.

Toutefois, Céline Dion avait déjà annulé une première série de concerts fin 2022 en raison d’une pathologie neurologique rare qui lui provoque des spasmes musculaires aigus et continus.

Le dernier concert de Céline Dion remonte à mars 2020, à Newark (États-Unis). Après une cinquantaine de concerts en Amérique du Nord, sa tournée mondiale Courage World Tour avait été interrompue par la pandémie de Covid-19.

Cette tournée n'a jamais pu reprendre. Le prochain concert prévu était à Paris (La Défense Arena) le 1er septembre.

N’empêche, dans le communiqué des organisateurs, les billets achetés pour les 42 dates annulées en tout, seront remboursés aux spectateurs.