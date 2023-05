Régionales dans l'Agnéby-Tiassa : Dr Koffi Aka Charles mobilise pour le candidat du RHDP

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Koffi Aka Charles a exhorté les populations d'Éhouéguié, village situé à 12 kilomètres d'Agboville(dans la souspréfecture de Guéssiguié), à faire confiance au RHDP afin que le développement entamé dans la région de l'Agnéby-Tiassa, se poursuive. C'était le samedi 27 mai 2023, lors de la triple cérémonie d'investiture du groupement de femmes Kokochiraka, du président des jeunes d'Éhouéguié et du président de CADES(Communauté des amis pour le développement économique et social de l'Agnéby-Tiassa) dont il était le parrain.

Dr Koffi Aka Charles: « La vie de Pierre Dimba rime avec le développement »

« Chers parents, ma venue ici, aujourd'hui, est le signe annonciateur de l'arrivée prochaine du ministre Pierre Dimba à Éhouéguié», a-t-il annoncé d'entrée, en présence de la chefferie et de l'ensemble de la population.

« Lorsque vous avez la chance d'avoir un fils qui a de l'expérience dans le domaine des routes. (...) Le ministre Pierre Dimba a commencé sa carrière professionnelle au BNETD( Bureau national d'études techniques et de développement) et après, il géré le projet d'appui aux communes(PACOM).

Il est passé ensuite au PRICI(Programme de rennaissance des infrastruturess de Côte d'Ivoire) avant d'être appelé à la tête de l'Ageroute en 2017. Donc, c'est un homme pétris d'expériences. C'est un homme qui connait ce qu'on appelle le développement. Oui, la vie du ministre Pierre Dimba est une vie qui rime avec le développement », se vante le secrétaire départemental RHDP Agboville sous-préfecture.

Puis, répondant aux doléances des populations exprimées par le président de la mutuelle de développement du village, Serge Doffou, Dr Koffi Aka Charles a indiqué:

« Chers frères et sœurs, dans les prochains jours le centre de santé d'Éhouéguié sera entièrement réhabilité et équipé. Quand on ne voit pas quelqu'un on ne peut pas faire sa promotion. Alors, vous mes frères et sœurs qui êtes dans le domaine santé, je vous demande d'être proches, d'être autour de Pierre Dimba pour qu'on puisse vous connaitre. Si vous voulez du bitume, cela dépend de vous ».

Poursuivant, le proche collaborateur du premier responsable de la santé des Ivoiriens, a invité ses parents à faire le choix de la raison, du vivre ensemble et du développement.

« Chers parents, ne nous trompons de choix. Dieu nous a fait grâce et nous avons, aujourd'hui, une personne auprès du président de la République Son excellence monsieur Alassane Ouattara, qui a la possibilité de parler à ses oreilles et qui appartient au directoire du RHDP: cette personne, c'est Dimba Pierre.

Chacun a certes ses ambitions mais il faut savoir les mésurer. Car, si nous nous trompons le développement de notre région va s'arrêter. Le développement en cours actuellement à Agboville, dans l'Agnéby-Tiassa et partout en Côte d'Ivoire est impulser le président Alassane Ouattara, qui le donne a qui, il a confiance.

Il le donne à celui qui est avec lui et à celui qui fait la promotion de son parti. Chers parents, je suis venu vous dire que notre chance, aujourd'hui, c'est le ministre Pierre Dimba. Donc, nous devons être tous derrière lui pour le soutenir afin qu'il soit plus fort. Et, cela passe par un vote massif des candidats RHDP aux élections municipales et régionale du 02 septembre prochain », a exhorté le président de la mutuelle des cadres du canton Abêvè.

Bien avant, Dr Koffi Aka Charles a exprimé sa joie face à ses filleuls pour le choix porté sur sa personne.

« Soyons ensemble, mettons nous ensemble pour être forts parce que seul, on n'est jamais fort. L'intelligence individuelle ne peut pas être au dessus de l'intelligence collective. Chers présidents et membres de bureau, c'est une mission que les autres vous confie par confiance.

Alors, vous devez être toujours à leur écoute, sans distinction de religion, d'opinions, de sexe ou de rang social. Vous devez être le président de l'ensemble des jeunes, des femmes et des hommes de vos associations.

Ainsi, vous devez vous caractériser par l'humilité, accepter les critiques pour améliorer le fonctionnement de vos différents bureaux. Si vous vous êtes mis ensemble pour promouvoir le développement, c'est une bonne chose. Félicitations encore à vous.

Mais, sachez que, le champion du développement ici a Agboville et dans l'Agnéby-Tiassa, c'est Pierre Dimba. Prenez le comme votre référent et votre modèle », a insisté le médecin de santé publique.

Tizié TO Bi

Correspondant régional