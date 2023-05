Économie numérique : Plus de 500 start-ups attendus à Abidjan pour le SASEN

Pour une meilleure insertion des jeunes grâce au digital la 2e édition du Sommet africain des startups et de l’économie numérique (SASEN) a été lancée. C’était le mardi 30 mai 2023, au Plateau, au cours d'une conférence de presse couplée à un panel, autour du thème: " Quels préalables pour l'essor de l'économie numérique en faveur des jeunes ?".

2è édition du Sommet africain des startups et de l’ économie numérique : La jeunesse au rendez-vous de la digitalisation

"Économie numérique, levier de création d'emplois pour la jeunesse africaine". C'est le thème de la 2e édition du Sommet africain des start-ups et de l'économie numérique (SASEN), organisé par Ci20, qui se tiendra les 8 et 9 juin 2023, au Sofitel Hôtel Ivoire d' Abidjan-Cocody.

Le sommet est co-parrainé par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique et par Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l’ Économie numérique.

Selon Steven Bedi, président de Ci20, SASEN est le premier business forum réunissant les décideurs de la tech du monde entier pour des B2B axés sur des opportunités de transformation technologique en Afrique francophone.

"Le SASEN ambitionne de mettre en accès B2B cette année plus de 100 millions USD de projets IT avec l’appui institutionnel de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) et des partenaires nationaux tels que l’Agence emploi jeunes (AEJ), l’Agence nationale du service universel des télécommunications (ANSUT) ou encore l’Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI). Ce sommet est également l’occasion pour les acteurs de recruter des partenaires techniques dans le cadre de leurs divers projets de développement", a-a-t-il fait savoir.

Mis en œuvre, dans le cadre de son programme d'excellence le "Ci20 Program", par « Côte d’Ivoire Innovation 20 » le SASEN entend notamment contribuer à la création de 2000 emplois en deux ans grâce à la tech. C’est dans ce cadre que le Ci20 organise la 2e édition du SASEN, sous le patronage du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Dr Eugène AKA Aouéle et avec l’appui institutionnel de la BOAD.

"Le SASEN est un événement d'une importance capitale pour le développement de l'économie numérique en Afrique francophone. Nous sommes ravis de rassembler les startups et les investisseurs venus de toute l’Afrique francophone pour explorer les possibilités offertes par l'innovation et contribuer à la création d’emplois pour la jeunesse africaine", a-t-il indiqué.

Ce sont plus de 500 start-ups et décideurs, des institutionnels, des investisseurs (business Angels et VC), des partenaires au développement du secteur et des délégations issues de 8 pays dont le Bénin, le Sénégal et la France qui sont attendus à cet événement composé de panel, conférence, partage d’expérience.