Régionales dans le Béré : Moussa Dosso vomi au sein du RHDP, des indépendants réclamés

Bientôt, nous allons aux élections locales pour la réélection ou l'élection des candidats au conseil municipal et régional. La région du Béré n'est pas en marge de ce processus électoral. Le 2 septembre 2023, nos parents des départements de Mankono, Dianra et de Kounahiri seront invités à se rendre dans les urnes pour choisir celui qui sera à la tête de leurs communes et plus particulièrement à la présidence du conseil régional pour les 5 années à venir. Mais qui il faudra élire pour la destinée d'une région qui demeure dans l'agonie ?

Un cadre du RHDP : "Avec Moussa Dosso comme unique candidat, ce sera la victoire historique du PDCI-RDA dans la région du BÉRÉ "

Faut-il continuer avec ceux qui ont déjà montré leur limite dans la gouvernance de l'outil de développement ? Faut-il encore leur faire confiance pour la simple raison qu'il faut voter pour eux au nom du président Alassane Ouattara dont ils refusent de suivre les traces ?

Et ce, malgré la bonne volonté du chef de l’Etat de nous faire sortir de cette léthargie qui dure depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Pour ces joutes électorales, faut-il continuer avec les mêmes dirigeants ou avec du sang nouveau ? A cette question, sans le risque

de se tromper, le candidat désigné du RHDP aux élections régionales ne répond pas aux attentes des populations.

D'où le risque pour notre parti de perdre ces élections au profit du PDCI Rda qui entend certainement profiter du mauvais choix du parti au pouvoir.

"Moussa Dosso gagnerait beaucoup plus en sagesse et même pour son honneur et sa dignité, à se retirer"

Face au candidat du parti de l'ex président Henri Konan Bédié, Moussa Dosso n'a aucune chance de remporter ces élections. Pour éviter cette débâcle au RHDP, Moussa Dosso, en toute objectivité doit privilégier l'intérêt du parti au détriment des considérations personnelles qui conduiront à la défaite de la première force politique du pays.

Il serait judicieux pour lui, et pendant qu'il est encore temps, de céder la place à un cadre de la région dont la confiance avec le peuple n'est pas à démontrer.

Moussa Dosso gagnerait beaucoup plus en sagesse et même pour son honneur et sa dignité, à se retirer de cette course comme il a eu à le faire pendant les élections législatives partielles suite au décès de feu Hassan Fofana qui l'avait battu dans les urnes.

"Le RHDP doit permettre aux cadres de la région qui désirent aller en indépendants"

Encore faut-il le rappeler qu'on ne peut forcer l'admiration d'un peuple déjà déçu ? Pour cela, tout ce qui lui reste à faire pour préserver le peu d'estime que les parents ont envers sa personne, parce que fils de la région, c'est simplement céder la place à un autre candidat parmi tant d'autres en phase avec le peuple du Béré.

Concernant ces cadres, je n'en citerai pas au risque de faire perdre à ce texte son objectivité. A défaut pour Moussa Dosso de renoncer à aller à ces élections, le RHDP doit permettre aux cadres de la région qui désirent aller en indépendants, de se présenter.

Oui, c'est la seule alternative qui se présente à notre parti pour garder la région qui est sur le point de basculer entre les mains du PDCI Rda.

"Sauver le RHDP, mais aussi les parents du Béré..."

Oui, notre très cher parti gagnerait à permettre aux cadres de la région à aller en indépendant pour sauver le navire RHDP dont le chavirement est en train de se dessiner au fur et à mesure que nous nous rapprochons du 2 septembre.

Oui, le RHDP est bien lancé pour perdre cette bataille électorale au profit du PDCI Rda. Il faut donc arrêter les menaces contres ces cadres et voir en face la réalité du terrain.

Ne serait-il pas judicieux pour le RHDP de perdre les élections au profit d'un candidat indépendant issu du parti que de perdre définitivement la région au profit du PDCI Rda ? N'attendons pas que le pire arrive. Il faut agir pendant qu'il est encore temps.

Avec Moussa Dosso comme unique candidat, ce sera la victoire historique du PDCI Rda dans la région du Béré.C'est pourquoi, il faut sauver le RHDP, mais aussi les parents du Béré.

Cissé Ousmane,

Chef d'Etablissement Secondaire,

cadre du département de Dianra