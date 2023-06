Transport Maritime-Zone UEMOA : Des experts visitent l’Ecole SAR de l’ISMI à l’ARSTM

Le comité régional de coordination et d’orientation des opérations de recherche et de sauvetage en mer, (Search And Rescue - SAR) mis en place par la commission de l’Union Économique et Monétaire ouest africaine ( UEMOA) à travers son département de l’aménagement du territoire communautaire et des transports, a tenu sa réunion annuelle 2023 du 30 mai au 2 juin 2023 à l’hôtel Sylver Moon sis à Abidjan Cocody Angré. Au menu : Etat de mise en œuvre du plan d’action SAR et visite de l’Ecole SAR de l’ISMI à l’ARSTM.

Transport Maritime-Zone UEMOA : 25 experts du comité régional des opérations SAR en conclave à Abidjan, visitent l’école SAR de l’ISMI-ARSTM

Le Ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, et le Président de la Commission de l’UEMOA étaient représentés respectivement par le Colonel Kouakou Aya Odette épouse Coulibaly, Conseiller Technique maritime et M. Gustave Diasso, représentant résident de l’UEMOA.

Face aux difficultés que connaît le secteur des transports maritimes et sur recommandation N°03/1998/CM/UEMOA du 3 juillet 1998 du Conseil des Ministres, la Commission de l’UEMOA a élaboré un rapport d’orientation pour la mise en œuvre d’une politique commune de développement du sous- secteur maritime qui a débouché sur la mise en place d’une structure sous régionale chargée de la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer.

Ladite structure sous régionale, composée d’un comité d’orientation, d’un centre principal de coordination et de centres nationaux, a pour mission, à titre principal, d’orienter les politiques et stratégies de recherche et de sauvetage en mer et de lutte contre les pollutions marines de l’Union selon les normes de l’Organisation Maritime Internationale.

La réunion annuelle du comité régional SAR

C’est dans ce contexte que s’est tenu du 30 mai au 02 juin 2023 à Abidjan la première réunion dudit comité d’orientation.

La réunion a permis aux experts des Etats membres (25 experts) et à la Commission d’examiner l’état de mise en œuvre du plan d’action SAR, d’échanger sur l’état de mise en œuvre des dispositifs nationaux relatifs à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage et sur les différentes évolutions intervenues dans le secteur des transports maritimes au niveau communautaire et dans chacun des Etats de l’Union.

Visite de l’Ecole SAR de l’ISMI

Après 72 heures de travaux, les experts du Comité Régional SAR se sont rendus le jeudi 1er juin 2023 à l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM), notamment à l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) en vue de visiter l’Ecole SAR de l’ISMI.

Cette Ecole est chargée du renforcement des capacités en matière de sauvetage en mer des personnels des Administrations de l’Action de l’Etat en Mer et du personnel de centres issus de l’architecture de YAOUNDE.

En effet, depuis sa création en juin 2021, l’Ecole SAR de l’ISMI avec l’appui technique et financier de la Coopération française et de l’Union Européenne a pu organiser :7 stages SAR de niveau basique, 1 stage « Aide médicale en mer », 1 stage « Coordonnateur sur zone » etc. et projette dans les jours à venir d’organiser 1 stage « Coordonnateur de mission SAR » de 10 jours, et 1 Stage « Opérateur radio de station côtière » le mois prochain.

Soit un total d’environ 125 opérateurs SAR formés couvrant les trois zone régionales SAR que sont le SRR Liberia, SRR Nigeria et SRR Sénégal. En matière de protection environnementale, l’ISMI a également organisé 5 sessions de formation de lutte antipollution, soit une centaine de cadres formés.

Les attentes vis-à-vis de l’UEMOA

L’ISMI entend continuer sur cette lancée pour consolider les avantages acquis avec la création de l’Ecole SAR afin que le golfe de Guinée dispose d’un Centre d’Expertise régional animé par les experts africains et internationaux de sorte à impacter positivement la sécurité des équipages et des cargaisons en transit dans l’espace maritime du golfe de Guinée.

Dans cette optique, l’ISMI a sollicité l’UEMOA en vue de la consolidation du partenariat déjà en cours dans le cadre de la mise en place d’un projet d’appui au renforcement des capacités SAR et en matière de pollution marine en Afrique de l’ouest.

Ce projet permettra à terme de former plus de 500 auditeurs des centres de recherche et de sauvetage de la zone UEMOA et des administrations de la zone sur la période 2024-2026 à en croire le Colonel Abé Aké Lazare, directeur de l’ISMI.

Les assurances de l’UEMOA

Réagissant à l’intervention du Directeur de l’ISMI, le Directeur des Transports de l’UEMOA, M. Adebyo Samson Balogoun, a donné toutes les assurances que l’UEMOA reste disponible et déterminée pour accompagner l’ISMI, le Centre Principal SAR de l’UEMOA ainsi que toutes les administrations de ladite zone à la mise en œuvre de ce projet de renforcement des capacités SAR et de lutte anti-pollution ; car il y va de l’avenir de l’économie bleue de la zone dont l’impact sur le développement socio-économique de nos Etats n’est plus à démontrer.

Sercom ARSTM