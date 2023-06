Crise au Sénégal : La France inquiète, Macron échange avec Macky Sall

La crise au Sénégal préoccupe la France au plus haut niveau. Emmanuel Macron et Macky Sall ont récemment échangé sur la situation qui prévaut dans le pays depuis la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko.

Selon Jeune Afrique, Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Macky Sall se sont entretenus le dimanche 4 juin 2023. Le média précise que pour cette fois, les échanges n’ont pas tourné autour de la situation en Guinée ni au Mali, encore moins au Burkina Faso. Le président français et son interlocuteur ont plutôt parlé de la crise au Sénégal.

En effet, depuis la condamnation d’Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme par la justice sénégalaise le jeudi 1er juin 2023 pour corruption, la tension est vive dans le pays. Les partisans du chef de file de Pastef ont manifesté leur colère dans les rues de Dakar. Le bilan fait état de seize morts.

De son côté, le Pastef s’est insurgé contre "la répression meurtrière des forces de défense et de sécurité" et a accusé le régime de Macky Sall de se servir de "milices privées" afin de "mater" les Sénégalais. Il aussi demandé aux Sénégalais de se défendre et de ne pas hésiter à riposter.

Même si la tension a baissé, la situation inquiète les partenaires étrangers du Sénégal dont la France. C’est d’ailleurs ce qu’Emmanuel Macron a confié à Macky Sall lors d’un échange téléphonique le 4 juin 2023.

À en croire Jeune Afrique, le locataire de l’Élysée assuré au chef d’État sénégalais "que la France pourrait l’appuyer s’il décidait de se tourner vers d’autres horizons à l’issue de son mandat actuel. Soit une manière diplomatique de l’encourager à ne pas briguer de troisième mandat". WalfQuotidien soutient que Macky préfère faire "comme si de rien n’était".