Côte d’Ivoire: Tiassalé honorée par l’Etat, son fils Alpha Sanogo parmi les Meilleurs DAF

Le candidat du RHDP aux futures élections municipales dans la commune de Tiassalé, Alpha Sanogo, fait partie du trio des Meilleurs DAF des ministères de Côte d’Ivoire. Il a été distingué, lundi 12 juin 2023 à Abidjan, lors de la troisième édition des cérémonies de récompense des Directeurs des Affaires Financières (DAF) des ministères, en présence de Moussa Sanogo, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

Célébration des Meilleurs DAF des Ministères de Côte d'Ivoire: Ce qui a milité en faveur d'Alpha Sanogo, fils de Tiassalé

L’évaluation des Directeurs des Affaires Financières (DAF) des ministères, qui s’inscrit dans la droite ligne du renforcement du dispositif de bonne gouvernance, est devenue une réalité en Côte d’Ivoire. Lundi, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à travers la Direction Générale du Budget et des Finances, a procédé à la récompense des meilleurs DAF des ministères.

Cette troisième édition a vu la distinction de trois Responsables de la fonction financière ministérielle; et ce, à la suite d’une évaluation « rigoureuse et objective » effectuée par un Comité d’évaluation comprenant la Direction Générale des Marchés Publiques, la Direction du Contrôle Financier, la Direction du Budget de l’Etat, la Direction des Politiques et Synthèses Budgétaires, la Direction de l’Administration du Système d’Exécution Budgétaire et la Direction de la Réglementation et de la Modernisation de la Gestion Budgétaire.

Le trio des Meilleurs DAF des ministères, est composé respectivement de Mme Namatou Ahoi Epse Kadio : 1ère avec 17,89 / 20 (Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique ); de Ouattara Fétigué: 2è avec 17,60 / 20 (Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat); et d’ Alpha Sanogo: 3è avec 17,08 / 20 (Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle).

La distinction d’Alpha Sanogo, est, pour sûr, une fierté pour l’ensemble des populations du département de Tiassalé, dans la mesure où celui qui est connu pour sa très grande générosité et ses nombreuses actions sociales, a été désigné candidat pour conduire la liste du RHDP aux élections municipales du 02 septembre prochain dans la commune de Tiassalé.

A l’instar des deux premiers lauréats, Alpha Sanogo s’est distingué par la qualité de ses rapports, sa remarquable capacité organisationnelle et ses initiatives salutaires dans la coordination des activités de mise en oeuvre du budget-programme du Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle.

Au nom des récipiendaires, l'un des Meilleurs DAF des ministères a exprimé sa gratitude au Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, ainsi qu’à son ministère de tutelle. « Nous avons conscience que ces prix ne sont pas une fin en soi. Nous comptons contribuer à la quête de la bonne gouvernance. Si elle apparaît pour certains comme un slogan, elle est, pour nous, une boussole », a-t-il rassuré.

Avant de dédier son prix à tous ses collaborateurs qui ont oeuvré dans l’ombre pour l’aboutissement de ce résultat. « En matière de ressources publiques, il ne peut y avoir une gestion solitaire. Que chacun d'eux, se considère comme lauréat. Je voudrais dédier ces prix à tous nos collaborateurs », s’est félicité Alpha Sanogo.